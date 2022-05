Kilian Jornet bat rècord a la Zegama, la marató de muntanya més important d'Europa

no deixa de sorprendre. Aquest diumenge ha batuta la, laque s'ha celebrat al País Basc. Jornet ha creuat la línia de meta amb una marca dea la Zegama.La cursa, de 42 quilòmetres i amb 5.472 metres de desnivell acumulat, ha comptat aquest any amb una de les millors llistes d'inscrits de tota la seva història. Kilian Jornet hi ha aconseguit la seva. El segon classificat, l'italià Davide Magnini, ha fet un temps de 3h 39' 31", també per sota del darrer millor temps.En categoria femenina, la bascaha estat. Era la seva primera vegada a la Zegama i, amb només 23 anys, ha obtingut una bona marca: 4h 26' 40''.

