El Barça es corona a la Copa de la Reina i tanca una temporada (quasi) perfecta

Eltanca, novament, una. Aquest diumenge s'ha apoderat d'un nou títol: la, després de guanyar l'Sporting de Huelva per 6 gols a 0 (Mapi León 32', Ana Maria Crnogorčević 73', Claudia Pina 80', Lieke Martens 86' i Alexia Putellas 90+3). Les blaugrana han firmat un partit en què han regnat de principi a final, amb pocs ensurts, i que a més a més les ha servit per tancar el curs 2021-2022 amb un. Lliga i Copa (la novena en la seva història), amb l'Les jugadores dehan fet un bon partit., i a pesar de les línies defensives que ha proposat l'Sporting,amb un gol en pròpia porta de la jugadora de l'Sporting Emily Dolan al minut 25. En tot el matx,clares. Una d'elles ha acabat en gol en un preciós xut al minut 62 de Sandra Castelló col·locat pràcticament a l’escaire. La diana ha fet posar nervioses a les jugadores del Barça, que no estan acostumades a encaixar garrotades. A la Lliga, només han rebut 11 gols. I a la Copa, només un, contra el Rayo. És per això que la precisió de Castelló ha fet que les de Jonatan Giráldez perdessin, per uns minuts, el control de la final.Al matx, que s'ha disputat a un calurós(Alcorcón), lesblaugrana han estat Claudia Pina, Mapi León, Lieke Martens i Engen. Es notava, però, queal partit després de l'exigència de la final de Champions contra l'Olympique de Lió, que les blaugrana van perdre per 1 gol a 3. Amb tot, tret d'algunes imprecisions,que ha buscat la victòria al llarg de tot el partit i ha merescut, sobradament, el premi del títol.Amb aquest, Supercopa inclosa, ara toca pensar en el pròxim curs. La feina es trasllada als despatxos, on l'equip de Joan Laporta haurà de treballar per tancar les renovacions de, que pinten complicades, i les de Gemma Font, Melanie Serrano i Ana Maria Crnogorčević, més encarrilades. La que segur que diu adeu al Johann Cruyff és, que avui ha firmat el seu partit de comiat vestida de blaugrana. Pel que fa al nou contracte del tècnic estrella del conjunt, Jonatan Giráldez, el club pràcticament ha assegurat la seva continuitat, que es comunicarà en els pròxims dies. Entrades i sortides que, s'espera, facin encara més gran la història (i el llegat) del femení.

