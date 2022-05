Una quinzena d'experts debaten al Palau d'Anglesola sobre el present i futur del català

El(Pla d'Urgell) ha celebrat aquest dissabte “El Palau de la Llengua”, una jornada per debatre el present i el futur del català des de diversos punts de vista, com ara l'estat actual de la llengua, el seu ús a la tecnologia, ensenyament, mitjans de comunicació i a les xarxes socials i entre els joves.L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament del municipi, amb el suport del magazine, i ha comptat amb la participació de 13 estudiosos, experts i professionals del país. Una de les cinc ponències de la trobada ha anat a càrrec de la lingüista Carme Junyent i de l'escriptor i divulgador lingüístic,, que han demanat a les institucions que actuïn per revifar l'ús de la llengua i també han demanat aparcar els dramatismes.La jornada, que s'ha allargat tot el dia, tenia com a objectiu fer una radiografia de l'estat actual del català i identificar-ne les debilitats i fortaleses. El periodista i director de, ha reivindicat a la presentació de l'acte la necessitat de parlar del català des de qualsevol punt del país. "Perquè tenim dret a existir", ha manifestat, i ha afegit que "Catalunya és l'únic país on la llengua és un problema".Una de les participants destacades a la jornada ha estat la lingüista, que ha alertat de la pèrdua de catalanoparlants en les darreres dècades i la dificultat de revertir aquesta situació. En aquest sentit, considera que cal que les institucions es posin a treballar "d'una vegada" per "revifar" la llengua, després de "molts anys de desídia"."Cal recuperar l'ús espontani de la llengua a tot arreu. Si és una llengua polititzada això no passarà i si dramatitzem molt, tampoc. Hem d'entendre que el català és una llengua per conviure, però cal que això es faci efectiu", ha explicat.Per la seva banda, la cineasta i productora,, que ha format part d’una taula rodona amb el lingüistai el periodista, ha alertat de la complicada situació que viu el català a la pantalla, i en concret, a les plataformes de pel·lícules i sèries. En aquest sentit, Passola ha lamentat les “badades” dels governs de la Generalitat en la qüestió de posicionar la llengua catalana en aquest sector i ha demanat més inversió per recuperar el temps perdut en aquest aspecte.Altres de les ponències de la jornada han tractat temes més específics, com ara el futur del català en l'àmbit tecnològic. Un dels ponents d'aquesta taula-rodona, el periodista, ha afirmat que el català té força presència als serveis digitals, encara que hi ha catalanoparlants que no l'utilitzen. "Hi ha molta gent que pensa que tenint el telèfon mòbil en català ja n'hi ha prou, però si no es configuren l'aplicació de Twitter amb català, aquest els continuarà veient amb espanyol i els grans gegants digitals tenen la impressió quantificada que no som tants com en realitat som" ha explicat.Mentre la majoria dels serveis digitals utilitzen el català, no passa el mateix en la tecnologia dels objectes connectats, on la llengua catalana "és gairebé inexistent". "És aquí on cal treballar", ha indicat Cuesta.Els altres ponents de la jornada han estat

