«TV Time», l'aplicació per comentar totes les sèries que mires

Sí, existeixenper a tots els gustos. I aquesta està especialment dissenyada per als. És "", un aplicatiu que permet deixarals diferents episodis de les sèries i pel·lícules que mires.S'ha acabat guardar-te tot allò que penses sobre l'última sèrie que has mirat, s'ha acabat no poder comentar amb ningú el darrer capítol que tant t'ha emocionat. TV Time és la solució ideal perUn cop t'has registrat a l'aplicatiu pots seleccionarI, a més, TV Time permet, no només sobre la sèrie en general. Això sí, alerten que llegint alguns comentaris pots fer-te un autospoiler.Algunes altres funcions de l'aplicació sónque has vist,amb altres usuaris iue t'has passat mirant sèries i pel·lícules. També funciona com a: t'avisa dels episodis que vindran i els que et queden pendent de veure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor