Fins a 25 anys de presó per matar les dues germanes de Terrassa al Pakistan

, la mare de les germanes de Terrassa assassinades al Pakistan ja és a. El, Mirza Salman, l'ha rebut a l'Aeroport del Prat aquest diumenge al matí i, junts, han atès breument els mitjans de comunicació. A les preguntes sobre el cas, Bibi ha assegurat quei només ha afegit un detall: undels agents pakistanesos que han intervingut en el cas i a les autoritats catalanes i espanyoles que li han facilitat el retorn a la capital catalana.El cònsol ha precisat que la policia pakistanesa disposa dei que a Pakistan el càstig mínim per un crim com aquest és de. Salman ha confirmat també que els cossos de les dues noies, Aneesa (21 anys) i Arooj (24 anys), van ser enterrats a Pakistan el 21 de maig, l'endemà de ser assassinades. Lacatalana, ara,i pren declaració als familiars.A Azra l'acompanyava aquest matí el seu fill de dotze anys, que també era al Pakistan amb ella des de fa uns mesos. Fonts de l'ambaixada han assegurat als periodistes desplaçats al Prat queni si es traslladarà a l'habitatge de protecció oficial que li ha ofert la Generalitat.La família ha rebut, una ciutat que s'ha bolcat amb el crim de qui van ser les seves veïnes fins fa pocs dies. El 20 de maig, les dues germanesamb la voluntat de desfer els matrimonis forçats que havien contret al seu país d'origen per casar-se amb uns homes espanyols. Una vegada allà, es van negar a firmar els papers que haurien permès els seus actuals marits viatjar a Espanya, motiu suficient perquè set familiars homes les

