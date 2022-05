Mor un home de 36 anys en un accident de trànsit a Osona

Unen unde trànsit a Sora, a, al punt quilomètric 8 de la BP-4654, en sentit nord. Per causes que s'estan investigantCom a conseqüència de l'accident el conductor i únic ocupant del vehicle, un home de 36 anysha mort. Els Mossos han rebut l'avís de l'accident a les 03.28 hores de la matinada de diumenge i hi han enviat sis patrulles.També hi han acudit dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM, que a més han activat el servei de suport psicològic. Amb aquesta víctima sónen accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor