Barcelona invertirà 40 milions d'euros per millorar l'espai públic

Un nou mapa interactiu per seguir les actuacions

L'que es faran abans que acabi l'actual mandat el maig de l'any que ve. Entre aquestes actuacions hi destaca lala creació d’unaa la ciutat i la posada a punt d'unque permetrà analitzar i visualitzar ràpidament en un plànol de la ciutat les actuacions de manteniment de l'espai públic que s'hi fan.Aquestes accions formen part deli se sumen al desplegament del nou contracte de neteja de la ciutat que es va iniciar el passat mes de març. El consistori qualifica aquesta inversió "d'esforç sense precedents" per. De fet, l'ajuntament ha facilitat un càlcul de la inversió per càpita que suposa aquestes actuacions: 335 euros per habitant. Per fer les més de 3.000 actuacions caldrà un total de 5.700 operaris municipals.Coincidint amb la primavera, el servei municipal de Parcs i Jardins ha posat en marxa una campanya perde la ciutat. Es plantaran un total deen 4.000 metres quadrats de superfície repartida per la ciutat en diferents parterres. Algunes de les espècies que es plantaran són: begònies, sàlvia, coleus, lobularies, impatiens i petúniesUn cop finalitzi la plantació de grups de flor, s’iniciarà la plantació dels grups de la flor Vivaç mixta. Entre el 31 de maig i el 16 de juny es plantaran més de 7.000 d'aquestes flors ocupant una superfície total de 2.440 metres quadrats repartits entre 52 espais de vivaç mixta a la ciutat.Elssón els que acumulen elrespecte al total: més de 700. A part de fer un reforç del manteniment del verd i millores en el reg, es volen plantar 1.500 arbres per evitar escocells buits. Al mateix temps, es realitzarà eli actuacions específiques a 88 espais verds de la ciutat (36,6 hectàrees) on actualment no es feia manteniment del verd (solars, talussos, que no estaven a l’inventari de Parcs).De la, es faran gestions de manteniment a la Barceloneta i al Poble Nou, el que implicaI en el terreny de l'enllumenat, l'objectiu ésa més de renovar les instal·lacions lumíniques a 66 carrers de la ciutat.En total es faran més de 500 actuacions de millora de l’espai urbà i la mesura més gran serà laa la ciutat. El programa Cuidem Barcelona també preveu la renovació integral de diversos espais de tota la ciutat com restaurar bancs i altres elements urbans. En la tasca de restauració també es vol esborrar el màxim de pintades de la ciutat. Les actuacions de senyalització cobriran 16.000 m2 de passos de vianant i 67.000 m2 de línies de divisió de carrils.Per tal de visualitzar en un mapa les actuacions de manteniment de l’espai públic que es portaran a terme en el marc del Cuidem Barcelona, aquest mes de setembre es posarà en marxa un nou visor que estarà a disposició de la ciutadania que combina la publicació en formatAquest visor serà l’del Pla Cuidem Barcelona i permetrà la visualització geolocalitzada de les actuacions sobre Barcelona amb les següents dimensions (ubicació, barri i districte) així com l'estat d'execució de l'actuació i la tipologia de serveis en qüestió.

