«Squad Solar City», el microcotxe elèctric urbà que arribarà el 2023

La companyiaha presentat undesprés de tres anys de desenvolupament. L'"" és un vehicle deque combina la facilitat d'ús i lleugeresa d'un ciclomotor amb la comoditat d'un cotxe i arribarà a Europa el 2023.El vehicle, amb, no requereix carnet tipus B per ser conduït. Qualsevol persona ambpodrà posar-se al volant, en el cas d'Espanya. Al sostre porta instal·ladesper generar l'energia necessària per circular que permeten ampliar en 20km extra l'autonomia de 100 quilòmetres per càrrega completa.Elés un essencial d'aquest microcotxe, li aporta visió perifèrica i, a més,si es vol més ventilació o estalviar bateria -ja que el vehicle pesarà menys. També existeix l'opció d'instal·lar-hicom un equipament addicional als que ja inclou: posagots, suport per al telèfon mòbil i espai per deixar una bossa a la part davantera.L'empresa ja ha anunciat la prereserva de l'Squad Solar City. El, però pot ascendir fins als 9.300 depenent de l'equipament que s'esculli. Les primeres unitats asseguren que es lliuraranA més, la mateixa companyia ha anunciat que ja està treballant amb un, una solució a la mobilitat compartida.

