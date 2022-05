Verge: «Les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública d’aquest país»

El cas dels abusos a tres mosses

Recursos per evitar els matrimonis forçosos

Les tapes pels gots a les discoteques

La consellera d’Igualtat i Feminismes,, sosté queperquè les poden patir “més de la meitat de la població” en diversos àmbits. Ho ha dit en una entrevista a l’ACN, on també ha apuntat queper poder donar resposta a cadascuna d’elles.La titular de la conselleria també haque s’hagi tirat endavant la novarecordant que era qüestió “de justícia”, ja que fins ara es posava el pes “en la víctima i no en l’agressor”. Tot i això, Verge ha insistit que cal una, i no només “punitiva”.La titular de la conselleria ha apuntat que de cara a finals d’any es presentarà unque posarà un focus important en les violències sexuals i el treball en els homes. “Té a veure amb la formació, així com la identificació de conductes normalitzades que perpetuen totes aquelles formes de violència i discriminació”, ha afegit.De fet, segons Verge darrerament s’ha observat que, per exemple pel que fa a les agressions sexuals, incloent-hi també aquelles perpetrades per grups. “Fins ara havien estat molt estigmatitzades, però quan hi ha més acompanyament -tant social com institucional– també hi ha més força per poder denunciar-les”, ha subratllat.Aquest escenari es complementa amb un reforç en els serveis d’atenció, que ja disposen de més professionals, més hores d’atenció i una major prevenció; però també en l’, que s’anirà aplicant de forma gradual. “Estem treballant perquè tan aviat com sigui possible puguem incorporar tota una sèrie de continguts que ajudin la gent jove a”, ha afegit Verge.Precisament, aquesta major visibilitat va permetre fa uns dies posar sobre la taula el cas dedel departament d’Interior per presumptes“Elles han expressat que no es van sentir prou acompanyades i que el procediment va tenir deficiències” ha explicat la consellera, “estem d’acord, i per això la”.Verge ha destacat que l’estàndard d’actuació ha de tenir en compte unes mesures cautelars contundents, una. “Treballem amb cadascun dels departaments en la revisió de la millora els protocols vigents, i si algun departament o cos específic en té un de propi, també”.Un altre dels protocols que s’estan revisant és aquell que actua contra els, una eina “relativament recent” que no va tenir tot el desplegament que “podia haver tingut” a causa de la pandèmia de la Covid. D’altra banda, es continuarà amb les formacions que s’han portat a terme durant el darrer any arreu del territori, per facilitar als professionals la identificació de potencials situacions de risc.“S’han format gairebé 400 persones en matèria de prevenció i abordatge de matrimonis forçats i hi ha una persona referent a cada vegueria per fer aquest acompanyament”, ha insistit Verge. Precisament, aquesta darrera setmana es va fer públic que dues germanes de Terrassa havien estat torturades i assassinades al Pakistan per renegar del matrimoni forçós amb els seus cosins. La consellera ha recordat que, sovint, en casos així se suma la dificultat de denunciar per una situació de risc d’exclusió social.“Per això fem tota aquesta revisió del protocol, per, més especialitzats”, ha dit, “és imprescindible una bona coordinació entre tots els serveis que poden fer aquesta detecció i acompanyament de les dones”.Sobre l’anunci de la distribució de tapes per a gots en una vintena de discoteques que té com a objectiu evitar que algú hi pugui introduir drogues i cometre una agressió sexual, Verge ha valorat que es tracti d'una, però també haque lade vigilar el seu got” i no pas “sobre qui estaria introduint algun tipus de component químic en la beguda”.La consellera ha avisat que aquestes submissions són una petita part amb relació a la submissió més habitual: “La d’esperar que una dona hagi begut per aprofitar-se de la situació”. “”, ha recordat, “no s’ha de posar la responsabilitat sobre la víctima, sinó sobre l’agressor”.

