El Reial Madrid s'endú la Champions enmig del caos de Saint-Denis

El caos deja té campió. Els'ha endut la Champions League després de vèncer per un gol a zero en una final contra elque serà recordada pels 37 minuts de retard amb què ha començat el partit, davant aldarulls i dificultats per accedir a l'estadi, tant per part dels aficionats com per part dels jugadors . Després de tot aquest, el Madrid s'ha endut el seu 14è títol europeu.El que s'ha viscut al terreny de joc no ha estat tan apassionant com el que s'ha vist fora. La primera part ha estat molt igualada, amb lleuger domini anglès i sense massa ocasions per cap dels dos conjunts, però s'ha animat en l'últim tram. El primer ensurt ha caigut per la part blanca, quanha estavellat una pilota al pal després d'una intervenció salvadora deJa molt a prop de la mitja part s'ha produït la gran i única ocasió del Madrid en aquest primer període. En el primer tir dels blancs entre els tres pals,ha aconseguit marcar després d'una sèrie de rebots, però la jugada s'ha resolt amb el gol sent anul·lat primer per l'i posteriorment, amb uns minuts d'incertesa, pel. El francès estava en posició deLa segona part ha començat amb la mateixa tònica. Un Liverpool fins i tot un pèl més dominador, però que no aconseguia generar una ocasió clara de gol. I ha passat el que havia de passar quan es dona oxigen al Madrid. Sense generar pràcticament cap perill, amb lahabitual blanca, un gol deha acabat marcant el gol que acabaria sent definitiu. Els blancs, en la línia del que havia passat durant tota la temporada europea -i també en altres edicions-, és campió d'sense saber com.

