Per a què serveixen les 12 tecles «F» del teclat?

Nuestro teclado cuenta con 12 teclas de funciones



》F1 - F2 - F3

》F4 - F5 - F6

》F7 - F8 - F9

》F10 - F11 - F12



Pero pocos conocen su funcionamiento real y la cantidad de tiempo que nos ahorran



Por eso hoy vamos a ver como funcionan estas 12 teclas 👇



[ H I L O ] pic.twitter.com/pIgnANOFrk — 💀 SALVAJE 💀 (@Sdesalvaje) May 2, 2022

Una part considerable dels usuaris deconeixen la seva funcionalitat principal, però no totes lesels. Això passa amb telèfons, rellotges intel·ligents i ordinadors, entre d'altres.En aquesta ocasió, posarem el focus en els ordinadors, en les tecles de l'a l'i en totes les funcionalitats que brinden. Ben segur que hi ha persones que passen molta estona per fer. L'usuari especialitzat de Twitter @Sdesalvaje ha fet una guia amb el seu funcionament.Fent clic a l', s'obre el menú de suport, i prement Control + F1 també es pot ocultar o ensenyar el menú d'opcions a Excel i Word.Amb Alt + Ctrl +, s'obre la biblioteca de documents a Microsoft Office. Fent clic només a Ctrl + F2 apareix una vista prèvia d'impressió a Word, l'opció de canviar el nom d'una carpeta o arxiu a l'explorador o editar una cel·la activa a l'Excel.Prement, es pot obrir la funció de cerca de l'explorador de Windows, Firefox o Chrome. Majúscules + F3, permet canviar la lletra a Word, escollint entre majúscules i minúscules.Amb Alt +es tanca la finestra que és oberta i es pot posar el cursor a la barra de direccions del navegador.Fent clic a l's'actualitza el navegador d'Internet o la carpeta que es té oberta, també es pot començar una presentació de diapositives a PowerPoint. Prement Ctrl + F5, s'actualitza el navegador, esborrant, a més, el cache. I amb aquesta opció també es pot la funcionalitat de "Buscar i substituir" al Microsoft Office.Amb l'es pot passar de pàgina en una pantalla dividida a Microsoft Word. I amb Ctrl + Majúscules + F6 es canvia, fàcilment, entre documents de Word.Les sisque acumula quasi 50.000 retuits i més de 140.000 m'agrada.Amb tot, els usuaris de Microsoft ja tenen unaals seus ordinadors. No com els de Mac, que hauran d'esperar que l'expert faci una nova guia amb tots els detalls i curiositats pels seus dispositius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor