Aragonès demana a Junts «no despistar-se»: «L'adversari és qui ens espia»

El president de la Generalitat,, ha defensat aquest dissabte que, perquè l'guanyi, s'ha de tenir "molt clar" quins són els adversaris. "No ens podem despistar", ha subratllat, en referència a les declaracions del secretari general deper Catalunya,, que ha afirmat queés el principal adversari de Junts en les municipals del 2023.Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dissabte Sànchez, en la convenció local que ha celebrat la formació a. Sànchez, que deixarà el càrrec en el congrés del 4 de juny, ha indicat que és "compatible" ser "lleials" amb els socis dea la Generalitat i, al mateix temps, "" per cada vot en tots els municipis del país.Aragonès li ha recordat que "l'adversari són aquells que ens espien, els qui ens neguen el dret a l'autodeterminació". El president de la Generalitat ha participat en la festa republicana delacompanyat del president d'ERC,, i la portaveu del partit,Durant la seva intervenció, Aragonès ha defensat els gransper protegir "allò que és el ciment que uneix aquesta societat plural i diversa, la llengua catalana". "Defensarem ela tot arreu, a la societat, al treball, i a l'. Que deixin de posar el nas a les aules d'aquest país", ha afegit.En la mateixa línia s'ha manifestat Vilalta, qui ha dit que els republicans són "de consensos. Cosim el, som capaços d'estirar tothom i fer-los rectificar, si cal, per trobar-nos". "L'últim exemple és l'acord per protegir el model d'escola catalana. Creien que era impossible que ens poséssim d'acord i ho hem aconseguit", ha subratllat.Per la seva banda, Junqueras, ha defensat que "els de sempre s'ajuden els uns als altres per impedir el". El president ha dit que ERC treballarà per defensar l'i l'"no només perquè els qui estan a l'exili puguin tornar, sinó també perquè els nostres fills i els nostres nets no siguin espiats, perseguits i colpejats impunement quan vagin a votar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor