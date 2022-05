Una cala catalana, entre les més buscades de l'Estat a Street View

compleix 15 anys aquest diumenge i per celebrar-ho el blog de l'empresa ha revelat algunes de les dades més curioses. Pel que fa a l'Estat, hi ha clar protagonisme català:es troben entre els indrets més cercats, espai on competeixen respectivament ambi la ciutat deUn dels rànquings que aporta Google també parla de les platges més cercades en aquesta quinzena d'anys, i aquí també s'hi cola una cala de Catalunya. En concret és la cala gironina de, situada a, i es troba en tercera posició de les més buscades a Street View per sota de l'eivissencai de la mallorquinaAltres dades vinculades amb Catalunya i que potser no sorprenen tant són el-per sota del, que és el lloc més buscat a Street View- i laentre els indrets més buscats de tot l'Estat, o eldeli elentre els museus més cercats.

