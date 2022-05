Pagar en efectiu ja és un dret: els establiments estan obligats a acceptar-ho

Per què és important protegir els diners físics? ​

. Així ho ha establert unque ha entrat en vigor aquest dissabte. A partir d'ara, aquells establiments que es neguin a acceptar els diners en efectiu com a mitjà de pagament hauran de fer front a. De forma generalitzada, laserà considerada com a, si bésota unes determinades condicions, com ara aprofitar-se de la necessitat de determinats productes o serveis o ser reincident en la pràctica, entre altres.La sanció contemplada per cometre infraccions lleus oscil·len entre els, "podent-se sobrepassar aquestes quantitats fins a aconseguir entre dues i quatre vegades el benefici il·lícit obtingut". La-associació de defensa de l'efectiu, que alerta sobre els riscos de limitar el seu ús- ha aplaudit la iniciativa de garantir el dret dels consumidors de pagar en efectiu, així com l'aplicació de sancions als establiments que es neguin a acceptar aquesta modalitat de pagament.Aquesta setmana, la Plataforma ha organitzat una jornada amb el títol de, on els ponents han coincidit a reivindicar el paper "essencial" que l'efectiu compleix en el correcte funcionament de la societat i l'economia."En aquests momentsi, a més, cal no oblidar que en el món hi ha 1.600 milions de persones sense bancs, amb el que no podem plantejar debats sobre l'efectiu sense tenir en compte que existeixen importants segments de població, com en l'àmbit rural, que la seva activitat diària depèn de l'efectiu i, en cas de no poder-lo fer servir, quedarien totalment exclosos", ha destacat en la jornada la directora general de la(FNMT), María Valldecabres.En aquesta línia, la Plataforma Denària ha presentat una sèrie de propostes encaminades a evitar l'exclusió financera, entre les quals destaca l'o l'elaboració d'unatenent factors geogràfics, socioeconòmics i culturals, perquè serveixi com a base per al desplegament de solucions que assegurin el dret d'accés als diners en efectiu i a altres serveis financers, amb una infraestructura essencial, viable i sostenible. En aquest sentit, i de cara a millorar aquest accés a l'efectiu, la Plataforma Denària promou com a mesura principal i més efectiva l'establiment d'unaTambé es contempla, entre altres iniciatives, dissenyar plans per part de les Entitats Locals (EELL) enfocats a finançar la implantació deamb col·laboració publicoprivada i potenciar el paper de Correus com a instrument per a assegurar la realització d'operacions financeres bàsiques.

