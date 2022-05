Busquen un nen de cinc anys desaparegut a Barcelona des del 6 de maig

L'associacióha emès un comunicat en què demana ajuda per trobar un nen de cinc anys desaparegut ades del passat dia 6 de maig. El noi en qüestió es diui el pare, que ha presentat la denúncia, creu que ha estat segrestat per la seva mare.El nen fa 1,10 metres d'alçada, és de complexió prima i té els ulls i el cabell castanys. Per la seva banda, elsestan investigant el cas i s'inclinen per apuntar que es tracta d’un cas d’incompliment de custòdia entreseparats.

