L'efecte òptic que ningú entén i que els «experts» de Twitter intenten explicar

q coño, hacerle zoom a esto pic.twitter.com/ORYzP0aYdO — 𝛥𝑏𝑟𝛼𝘩𝛼𝑚 (@abrahamrome2s) May 26, 2022

es un Patron de Moire, que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas, ya sean rectas o curvas, con un cierto ángulo.



hagan zoom lentamente para ver horrores incomprendibles hechos por el hombre pic.twitter.com/O9ufGPLQ97 — within cells interlinked🥸 (@meowwwwwwwwwwy) May 27, 2022

Se le llama distorsión esférica en óptica, suele verse sobre todo al utilizar focales cortas como es en el caso de los objetivos gran angulares que es casi siempre cuando le hacemos zoom a una imagen, creo que es así porque una vez lo investigue porque me cayó mal jajaja — toto (@toto40644054) May 26, 2022

Unaha deixat tothom bocabadat a Twitter. Quan es fa zoom sobre aquesta foto es produeix un efecte òptic que, segons s'ampliï o s'allunyi, canvia totalment el que s'està visualitzant.En només dos dies, la publicació ja acumula més de. El que també té una xifra alta són els comentaris dels internautes. No han trigat a arribar les respostes delsque s'aventuren a fer les seves apostes sobre l'efecte de la imatge.Les respostes més destacades apunten al fet que l'efecte òptic respon al, "que es forma quan se superposen dues reixes de línies, siguin rectes o corbes, amb un angle determinat".D'altres, han apuntat a una "", que sol veure's, sobretot, en utilitzar lents focals curtes com els objectius gran angulars, que és quasi sempre quan fem zoom a una imatge.Sigui com sigui,a explicar què és aquesta imatge i per què es produeix un efecte òptic d'aquestes característiques. Així que, mentrestant, els internautes d'una de les principals xarxes socials del món poden continuar fent les seves apostes.

