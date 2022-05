Als mosquits els atrau més un tipus de sang que un altre: veritat o mite?

Un imant per la suor, determinats colors i aliments

La importància de fer servir repel·lents

Arriba l'i amb ell els. Uns insectes als quals, en la cultura popular, sempre s'ha acusat de tenir el. Però, què hi ha de veritat i què de mite en aquesta afirmació?Els avis i les àvies acostumaven a dir que a aquella persona a qui li picaven molt els mosquits, tenia la. Encara que sembli mentida, científicament, encara quedensobre per què aquests insectes tenen predilecció per un col·lectiu en concret. Precisament sobre la sang, el 2003 es va presentar una sorprenent hipòtesi (qüestionada posteriorment) que defensava que espècies com elsque a les dels grups A, B, o AB. Ara, s'han descobert i consensuat altres motius curiosos.L'entomòloga, ha explicat a RAC1 que les femelles busquen "bons portadors de sang" i, per tant, "el que ens caracteritza com a animals de sang calenta i amb termoregulació”. Això és, per exemple, la. Però, atenció, perquè el que atreu els mosquits no és l'olor de suat tal com s'acostuma a entendre.fa referència a "la suor que biològicament utilitzem per a mantenir una temperatura constant". No té res a veure amb la pudor que desprenem quan suem de manera excessiva. Als mosquits, que canvia en funció de la persona i que pot ser més o menys intensa. Una olor que, segons l'experta, no es pot camuflar amb colònia o perfum.Aquests insectes també se senten atrets pels, que fan que augmenti la temperatura corporal i s'incrementi la concentració de CO2 a la pell, i per uns. En concret, pel vermell i el taronja, però. Així ho revela una investigació liderada per un equip de científics de la Universitat de Washington (Estats Units). "Les femelles ignoren uns altres colors, com el verd, el lila i el blanc", indiquen els autors en els resultats de la recerca.L'entomòlogatambé posava en relleu l', com les veles de citronella, les polseres, els ambientadors elèctrics o les barretes de fum per a terrasses, que són capaces de. Ara bé, l'experta també ha subratllat que tenen un petit radi d'acció. El que dona millors resultats, ha apuntat, són els, que confonen al mosquit i eviten que s'acosti i ens piqui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor