El truc infal·lible perquè no es vegi l'«escrivint» a Whatsapp

Alguna vegada t'ha passat que vols escriure a una persona, però està en línia i saps que veurà l'"escrivint"?, ja sigui perquè el text que escriu és elaborat o perquè es tracta d'un contingut delicat. Doncs bé, com amb moltes altres funcionalitats,també ha pensat en això i ha dissenyat una solució. Aquest és elSi es, sense entrar al xat, l'altra persona no serà conscient que volem dir-li quelcom. És a dir, el que s'ha de fer és. Com que l'aplicació no està oberta, l'interlocutor no ho veu i a vegades, inclús,. Així i tot, aquest mètode té inconvenients. El principal: has d'esperar que arribi la notificació i, a més a més, no pots respondre ni amb adhesius ni amb gifs.Una altra solució seria redactar el text fora de l'aplicació, a notes per exemple, i un cop enllestit, enviar-lo. O bé posar el mode avió mentre s'escriu, desactivar-lo quan es tingui el missatge i remetre'l.

