Les peces de roba que més es roben a Barcelona

El 80% delsen botigues de roba els cometen bandes especialitzades per poder revendre els productes. Ho fan, habitualment, en botigues deamb un preu i qualitat mitjà-alt., l'associació de fabricants i distribuïdors, aquests robatoris provoquen pèrdues de fés a dir, l'1% de les vendes anuals a tot l'Estat.Els delinqüents tenen controlades les zones de les botigues on és més fàcil poder robar els productes. Majoritàriament, es produeixen als: no hi ha càmeres i tenen més facilitat per treure les alarmes.L'empresa STC Nedap Chromium ha elaborat aquesta llista:és la peça de roba més comuna en qualsevol botiga, n'inclou de les de cotó fins a les esportives.el seu preu és més alt que el de les samarretes i és d'aquells productes que roben durant tot l'any.el preu elevat de compra comporta una bona venda posterior, sobretot durant els mesos d'hivern. Hi ha preferència per les de pell, perquè són més cares.són d'aquelles peces de roba que tothom té a l'armari, versàtils i internacionals, que s'utilitzen a totes les edats i, per tant, tenen molta sortida al mercat de revenda.sovint són productes cars, sobretot si es compren en botigues especialitzades. La vergonya per pagar-ho (si s'està regalant) és una causa dels robatoris.no només les peces de roba són objecte de robatori, sinó que també s'inclouen les joguines o els xumets.aquests complements poden tenir preus altíssims depenent de la marca i sovint indiquen un nivell adquisitiu o estatus social. És fàcil revendre'ls per als delinqüents donat el desig de la societat.producte fàcil de robar perquè ocupa poc espai i es pot guardar en qualsevol lloc fàcilment. Sovint és car.tot i que el més desitjat és l'esportiu, els delinqüents aprofiten per agafar tot el que poden durant tot l'any.habitualment són despeses addicionals a la compra de roba i, per tant, objectes que s'acaben robant. Inclouen bufandes, cinturons, mocadors...

