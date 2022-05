La CUP aspira a ser a Barcelona una «alternativa rupturista compromesa amb el territori»

Lavol tornar a entrar a l'per ser una "". Els anticapitalistes han denunciat que la ciutat s'ha convertit en un “” i han assenyalat culpables: “el capital, els fons voltors i els seus aliats polítics”.La cupaireha anat més enllà i ha denunciat unal consistori. Ho ha detallat en una assemblea que ha tingut lloc aquest dissabte a la capital catalana per bastir la candidatura del partit per lesExemple d'aquests pactes amb les elits, segons els cupaires, és la. Un esdeveniment que segons el diputat de la CUP Carles Riera és “elitista” i “posa el guany privat per damunt del benefici popular”. Per la formació, és "paradoxal" que l'executiu liderat pers’oposi al projecte delsi, en canvi, doni suport a la Copa Amèrica.

