Un menor acaba hospitalitzat a València per la perillosa tècnica del «Matalleó»

Laes va començar a conèixer entre la població en general l'any passat després que un lladre l'empres per immobilitzar les seves víctimes a Terrassa. Es tracta d'unaanomenada hadaka-jime que s'utilitza per sotmetre el rival a través de l'. El que es fa és envoltar el contrincant per l’esquena, bloquejar-li els braços i oprimir-li el coll per deixar-lo sense respiració i, així, aconseguir que perdi parcialment o totalment el coneixement. Si el seu nom no ho deixés prou clar, la tècnica pot arribar aen la persona en qui s'apliqui.Ara, el hadaka-jime, una xarxa social amb milions d'usuaris arreu del món, entre ells seguidors menors d'edat. Al, aquesta setmana undesprés que un company d'escola li fes la tècnica i perdés la consciència. Va haver de venir una ambulància a buscar-lo i el van tractar a l'Hospital Doctor Peset, de la capital del Túria.Aquest és un dels, que els usuaris,tenir veritablesobre les pràctiques que veuen, temptin la sort i s'animin a provar-les. Un fet que, sovint, acaba ocasionantimportants.on han passat els fetsdels estudiants per a advertir-los dels riscos de seguir aquests reptes virals tan populars entre els més joves, que són també els més vulnerables.

