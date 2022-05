El Govern defensa que treballa perquè les escoles quedin protegides i sàpiguen què fer davant la sentència

El secretari general de, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que el Govern treballa "intensament" ambd'arribar dimarts que ve a un escenari en què. En una entrevista 3/24 ha defensat que "s'està treballant per arribar temps de resoldre la situació".A més a més, segons el secretari de Política Lingüística,, ja que no fixa percentatges i, per tant, no es pot aplicar. "El que ha de fer llavors la direcció del centre ésdel Departament d'Educació, basat en el marc legal vigent", ha precisat.Per Vila, hi ha sectors "importants" de l'Estat que considerenper fer-lo recular al "màxim possible" i ha lamentat que. En aquest sentit, ha criticat que les estructures judicials i polítiques de l'Estat juguin a fer "innecessari el català" i "imprescindible el castellà".Davant de tot això, ha considerat que "no és cap predicció fora de lloc" pensar que aquests sectors continuaran la seva"a tot arreu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor