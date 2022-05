Estiu de rècord pel negoci de bars i hotels, però les «pitjors» condicions per als treballadors

anticipa uni el retorn del turisme internacional a Catalunya, després de dos anys marcats per la Covid. Segons la majoria de restauradors i patronals com Fecasarm, els propers mesos poden, fins i tot, millorar les xifres prèvies a la pandèmia.No obstant això,laper la temporada alta a causa dels mals horaris i els sous baixos. "Si paguem el que es mereixen, el tiquet mitjà s'hauria de duplicar", adverteixen des del sector. Tanmateix, cambrers i treballadors d’hotels avisen que lespoden ser a costa que siguiEls cambrers entrevistats per l'ACN denuncien lesamb què treballen dia si dia també. Els empleats han notat un canvi substancial després de la Covid, ja quei rebaixar al mínim els serveis externs com ara la neteja, per recuperar-se de la davallada de facturació dels últims dos anys.Els processos dedels últims mesos s'han trobat que "", ja que gran part dels treballadors habituals de l'hostaleria han anat a altres rams com els supermercats o la logística, amb sous més alts i horaris menys exigents. "En alguns casos entres a treballar i no saps quan plegaràs.", ha explicat Marc Valerí, delegat de la CGT.Valerí, que també és treballador d’un bar cèntric de Barcelona, denuncia quei que, en canvi,. "Abans portaves 15 taules i ara en tens 20 o 25", explica Valerí."Cada dia és agònic. La gent surt amb estrès, plorant, es donen situacions molt crítiques", coincideix l'Hèctor (nom fictici), un cambrer d'un hotel amb més de 35 anys d'antiguitat que denuncia que "mai" havia viscut una situació així. Els empleats miren amb preocupació aquesta campanya turística després de "dos mesos al màxim". "", diu abans d'abans de confessar que hi ha treballadors que deixen la feina d'un dia per l'altre quan troben una altra opció, encara que se'ls pagui només una mica més. "La gent per 50 euros més marxa", simplifica.El conveni de l'hostaleria està caducat des del 2019 i les negociacions per renovar-lo fa mesos que s'allarguen. En una reunió aquesta setmana, els sindicats van pressionar als gremis d'hotels i de restauració per incloure clàusules de revisió salarial i per arribar a un acord abans de la temporada alta per poder traslladar l'increment salarial com abans millor.Els representants dels treballadors estan centrant la negociació en els sous perquè veuen amb bons ulls la resta del text. Segons els sindicats,De fet, alguns dels empresaris reconeixen aquestes pràctiques i la dificultat de garantir el compliment dels drets laborals en un sector tan atomitzat i amb poca tradició sindical.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor