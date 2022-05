La ciutat catalana on viatjar aquest estiu, segons «The Wall Street Journal»

està sovint al punt de mira dels grans diaris internacionals per ser recomanat com aEn aquest cas, el The Wall Street Journal ha escollit unaEl diari nord-americà inclouen un llistat dei inclou ciutats de França, Itàlia i Espanya. "a 40 minuts en tren des de Barcelona", escriuen per presentar Girona.El periodista que firma l'article, Eric Silvers, explica de la ciutat que és, fa referència alsi no s'oblida de l', la sèrie d'èxit d'HBO. A més, Silvers també recomana elcom "un dels millors conservats d'Europa".Lade Girona és un altrequeel periodista. A mig camí entre Barcelona i França, Silvers escriu que Girona "és un bon punt de partida per explorar tota la demarcació". I

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor