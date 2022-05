Aiguafreda: entre el pragmatisme i els sentiments per votar si quedar-se al Vallès Oriental o passar a Osona

Una consulta no vinculant i ajornada dues vegades

En Pere i en Santi són dos germans d'Aiguafreda queparticiparan a la consulta per saber si els aiguafredencs volen continuar formant part delo, en canvi, prefereixen. Amb una particularitat: votaran diferent."De moment m'inclino més cap a votar per Osona, però encara no ho tinc massa clar", explica en Santi a. Diu que l'àmbit mèdic és una de les opcions que el fa decantar: "Intento anar al metge a Vic, tot i ser de la Mútua del Carme de Granollers, sobretot perquè ho tinc més a prop si hi vaig des de la feina", relata.Afegeix que pràcticament tot el seu dia a dia està: "Treballo a Hostalets de Balenyà, els meus fills han anat a l'escola a Centelles i molts dels seus amics són d'aquí dalt, formem part de moltes entitats i associacions... tot i estar pràcticament a la mateixa distància de Vic que de Granollers, a molts ens ha quedat més a prop Osona. No sé per quina raó: si pel trànsit, cap on han crescut les dues ciutats...", reflexiona.L'altre germà, en Pere, ho veu diferent. Diu que té clar que, entre altres coses perquè assegura que ningú li ha explicat quins avantatges tindria canviar de comarca. També parla de l'àmbit sanitari, que diu que per ell és molt important per decidir: "Jo sempre he anat a l'Hospital de Granollers. Si passem a Osona dependrem del CAP de Centelles, que depèn de l'Hospital de Vic".En Pere també respon a alguns dels arguments dels partidaris de canviar de comarca, com els qui diuen que tenen més lligams amb Osona: ", no sé quina millora hi hauria. En canvi, si es vota canviar de comarca es barrejaran moltes coses: el canvi de consell comarcal no em preocupa, però passar tota la documentació del registre de la propietat de Granollers a Vic pot ser un embolic i no sé si es perdrà informació. I els Mossos de referència seran a Vic, però el jutjat a Granollers. No sé si val la pena canviar", destaca.També contradiu els que diuen que els més petits tenen més amics a Osona: "A mi m'han dit que hem de canviar de comarca perquè els nanos van a l'institut a Centelles i clar, els seus amics són d'allà.És un argument infantil", ironitza. "També m'han preguntat quins lligams tenim amb Cardedeu, Sant Celoni o els pobles on potser no he anat mai. Jo dic que també he anat poc a Voltregà o Sant Quirze de Besora", rebat.El partidari de mantenir-se al Vallès també critica el paper de l'Ajuntament: "Que es faci una consulta ja m'està bé, sempre que el que la proposa, en aquest cas el consistori, sigui imparcial. No ho han estat", lamenta. També creu que tot el procés és una despesa innecessària.La consulta, que s'ha ajornat fins a dues vegades des del 2017, serà. L'Ajuntament s'ha fixat un mínim d'unperquè el resultat sigui representatiu, si bé. Al carrer hi ha diversitat d'opinions, però alguns apel·len al pragmatisme: "Estem en terra de ningú; si marxem del Vallès que sigui per una raó de pes", diu un veí.L'Ajuntament va enviar a principis de setmana un fulletó per aclarir dubtes i amb informació pràctica. "M'ho he de llegir tot i decidiré què fer", explica, una veïna del municipi. Un dels aspectes que li preocupen és mantenir els serveis sanitaris a Granollers. "L'hospital d'allà és el que hem tingut tota la vida i sempre hem estat molt ben atesos i diuen que ho mantindrem" encara que surti passar a Osona, afegeix. Per altres aspectes, com ara la compra a grans superfícies, admet que ja fa temps que es desplaça a Osona.

Adscripció Comarcal d'Aiguafreda Estudi de Mobilitat by naciodigital on Scribd

Quins canvis comportaria passar a Osona?

Una equidistància "virtuosa"

Qui també vol aprofitar aquests últims dies per llegir-se tota la informació és, propietari d'un bar del poble. Creu que l'Ajuntament ha tardat massa a donar la informació i que això ha fet que els veïns tampoc ho tinguin encara clar. Malgrat tot, diu que s'hauria d'imposar el pragmatisme i que, si es canvia de comarca, sigui per "". Segons Colomer, la sensació actual és d'estar en "". "Al Vallès ens tenen deixats perquè som l'últim poble i a Osona també perquè no som d'allà", afirma.El sentiment de pertinença pot ser també un factor important., una veïna d'Aiguafreda de tota la vida, admet que té el cor partit. "No ho tinc clar. Em sento mig-mig, per segons quines coses tinc tendència a anar cap a Vic i per d'altres, cap avall", afirma.D'altres apunten que pot arribar a ser una decisió generacional. Laés de Centelles i no podrà votar perquè només fa dos mesos que viu a Aiguafreda i encara no està empadronada. Apunta quesi es compara amb les persones més grans, entre altres coses perquè el seu institut de referència és el de Centelles. Creu que fins i tot les connexions per carretera estan molt millor des d'Aiguafreda en direcció a Osona que no pas cap a Granollers. "Els joves que jo conec votaran Osona", diu amb seguretat. La consulta està oberta a tots els veïns empadronats majors de 16 anys.Són pocs els canvis que comportarien formar part d'Osona. Si bé l'atenció sanitària, el transport escolar, la gestió de les deixalles i també la judicial continuarien com fins ara, sí que canviaran algunes gestions administratives com ara del Registre a la Propietat, l'Oficina d'Ocupació de la Generalitat o la Delegació d'Hisenda, que passarien de Granollers a Vic. Els Mossos d'Esquadra d'Aiguafreda també passarien a dependre de l'ABS de Vic i els Serveis Socials de l'Ajuntament retornarien a la Mancomunitat de La Plana, a Osona.L'equip de govern (JxCat) ha mantingut la neutralitat davant la consulta i ha donat llibertat de vot als seus regidors. L'alcalde,, creu que estar en un lloc tan equidistant –tenen Vic a 19 quilòmetres i Granollers a 22- és un "avantatge" i una "virtut" perquè, sigui quina sigui la decisió final, les distàncies són similars. És per això que han volgut donar dades "objectives i contrastables" en el procés d'informació perquè la gent pugui arribar a la seva conclusió. Ara bé, no descarta que el factor sentimental també pugui pesar.D'altra banda, també tenien clar que calia informar pocs dies abans de la consulta per "no fer un excés de soroll mediàtic". La comissió encarregada de la consulta, formada per representants de tots els grups municipals, va decidir la data i es va comunicar un mes abans.El procés participatius'ha fixat un 33% de participació del cens perquè sigui representatiu. La mitjana dels últims processos participatius al municipi és d'un 12% i l'opció telemàtica és la més utilitzada. La pregunta serà A quina comarca creu que hauria de pertànyer el municipi d'Aiguafreda? i el nom de les dues comarques com a possibles respostes. Es podrà votar de forma presencial i també de forma telemàtica durant el diumenge de 9 a 20 h. El dimarts següent es donarà a conèixer el resultat.L'any 1987 els veïns ja van decidir que volien continuar al Vallès Oriental. En aquell moment, va tenir un especial pes l'atenció sanitària a l'hospital de Granollers, atès que encara no existia l'actual Hospital de Vic. La nova consulta s'havia d'haver fet l'estiu del 2017, però, per proximitat amb el referèndum de l'1 d'octubre, es va decidir suspendre. La pandèmia també va impedir fer-la durant la primavera del 2020. "Ara estem en condicions per fer-la i complir amb el compromís de tots els grups municipals de fer-la aquesta legislatura", conclou l'alcalde.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor