Granollers estrena el nou model de l'Ascensió

Oficina de Rehabilitació Energètica d'Habitatges

La cultura popular i tradicional, present a les festes

Fem un Llibre

La Passada

Les mostres

El pregó de la mestraha donat el tret de sortida a la 70a edició de lesde Granollers. Una tradició que torna després deper la pandèmia amb un reenfocament cap a l'però sense renunciar als orígens, a la tradició i a la cultura.Aquests canvis es noten, per exemple, en la tradicional, on s'instal·larà la Fira de l'Economia Verda i Circular (ECV). Un projecte que, segons l'Ajuntament, "aportarà un caràcter innovador, que ens farà repensar i reflexionar sobre com produïm i consumim". La iniciativa es complementa amb EVC LAB, que esdevindrà punt de trobada professional per al coneixement, la innovació, el desenvolupament de projectes i l’establiment de relacions comercials.La Fira ECV s'inaugurarà divendres. L'espai s'ha segmentat i compta amb un. L’oferta comercial deixa enrere el caràcter multisectorial que hi havia hagut fins ara i s’especialitza en la nova temàtica de la fira, amb un 90% dels expositors que s’hi estrenaran. Hi hauràd'economia verda i circular, que es complementaran amb activitats, tallers, exposicions i un espai fòrum, destinat a conferències i col·loquis.L'es trobarà al pavelló Menjar bé, on hi haurà food trucks i música. També s’hi veuran mostres pedagògiques com Valors de pagès, sensibilització sobre el malbaratament dels aliments o una mostra comercial dels productors de Palou i de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.Eltambé vira i s'especialitza en la proposta de vehicles sostenibles, amb una exposició de vehicles elèctrics, de mobilitat personal i transport públic. A més, hi haurà un taller de formació de conducció de patinets elèctrics i una mostra de vehicles d’ocasió.En el marc de la Fira d’Economia Verda i Circular, l'Ajuntament ha presentat l'Oficina de, un servei gratuït d'assessorament a propietaris i comunitats de veïns per assolir habitatges més confortables, saludables i eficients. Un assessorament tècnic especialitzat per reduir el consum energètic, disminuir les emissions de CO2, millorar el confort dels habitatges i la seva revalorització i accedir a subvencions.Enguany, l'Ascensió torna als carrers i les places amb unaque compta amb la participació de les entitats i les associacions de cultura popular i tradicional. En total es podrà gaudir d', fins al 29 de maig, amb gegants, ball, sardanes, concerts, havaneres, castells i danses tradicionals.Una altra activitat que es recupera després del parèntesi de la pandèmia és la creació del, que arriba a la 41a edició. Nens i nenes podran, doncs, tornar a crear un llibre gegant i col·lectiu amb l’ajut de la seva imaginació i dels il·lustradors i il·lustradores que hi posen les imatges. A partir de les 10.30 h, la Porxada tornarà a ser un espai de creació, gràcies a aquesta arrelada activitat del Casal del Mestre i la Llibreria La Gralla.Aquest any es compleixen 23 anys del nou format de la, que només ha viscut una aturada i per culpa del coronavirus. Per tant, aquest dissabte es viurà la 21a Passada moderna, enfocada a mostrar la cultura i el folklore popular i tradicional. Des de l'any 2000 granollerins i vallesans han pogut contemplar elements singulars, sorprenents i majestuosos, arribats d’arreu, com la Moma del Corpus de València, els capgrossos de Saragossa o els titelles del Betlem de Tirisiti d’Alcoi, entre d'altres.Aquest cop es veurà la desfilada que s'hauria d'haver fet l'any 2020: La Pallassada, una Passada de nassos!, que versarà sobre el món dels clowns i les pallasses.També dissabte, de 17 a 19h, el carrer Anselm Clavé acollirà les propostes de diverses companyies, com La Bleda, Bergamotto Company, Black & Blue (Ricardo Cornelius i Cristi Garbo) i La Churry. La Cia. Bucraá Circus clourà aquestes activitats a les 19.15h a la plaça Maluquer.Els canvis a l'Ascensió es noten, també, a la, que es diversifica. A Roca Umbert hi haurà -divendres, dissabte i diumenge- el JugarxJugar, fins ara ubicada al parc Firal. A la plaça de l'Església hi haurà -divendres i disabte- la Cheese Party, una festa del formatge, que vol valorar el productor i popularitzar la seva oferta en un entorn lúdic i festiu. També a la Porxada es podrà veure, dissabte a la tarda, una mostra d'oficis tradicionals.

Fira de l'Ascensió 2022 de Granollers by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor