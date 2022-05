El festival Límbic s'estrena a Terrassa, una ciutat convertida en la capital cultural del país

El català com a resposta

Així ho ha descrit el president d'durant la inauguració del primerde l'entitat. En una plaça Vella on els afortunats s'han replegat a l'ombra per evitar la forta calor de mitja tarda, s'ha donat el tret de sortida a dos dies on la ciutadania podrà gaudir de propostes de disciplines diverses, de maneraAntich ha descrit el Límbic com ", un "festival de festivals" que s'estrena a Terrassa i que té la voluntat de voltar anualment per diversos racons de Catalunya. El president d'Òmnium ha defensat una programació "més que paritària" ambdamunt dels nombrosos escenaris muntats al centre de la ciutat i al. "Volem trencar totes les barreres que impedeixen el lliure accés a la cultura", ha sentenciat Antich.L'alcalde de Terrassa,, s'ha mostrat orgullós de ser la primera localitat a hostatjar el Límbic, "un festival que encaixa a mida amb l'esperit cultural de la ciutat, tenim tots els ingredients per acollir-lo". Ballart també ha reivindicat que "moltes vegades patim eli més enllà de Collserola també tenim cultura".Des d'Òmnium també s'ha fet valdre que sigui un festival en. "És una mostra més per dir molt alt i molt clar que", ha etzibat Antich als "qui volen convertir la llengua en una gran fractura social". I ha afegit: "Ataquen la llengua per dividir-nos al carrer, i el Límbic és la demostració que no ho permetrem".El president d'Òmnium també ha dit que "la llengua i la cultura catalanes ens uneixen i aquests seran dos dies de cultura". En la mateixa línia, s'ha expressat Ballart, que ha defensat que Terrassa "aposta per la cultura catalana", com a localitat "plural, diversa onsinó que ha unit la ciutat".La pregonera ha estat la terrassenca,, actriu, doula i divulgadora perinatal. Ha parlat del festival com l'oportunitat de la seva generació per fer deA més a més, Ros ha posat en valor els seus orígens que van portar els seus avis de zones de l'interior de l'estat espanyol a Terrassa durant la revolució tèxtil. Per ella, Terrassa és el seu refugi i "avui som aquí per ferTot seguit, han començat les propostes culturals amb lque ha proposat un recorregut depel centre de la ciutat on petits i grans han xalat fent-les rodar i enlairar al Raval i a la plaça Vella.La plaça de la Torre del Palau, la Font trobada, el Vapor Ventalló o la plaça Didó i el carrer Irineu, són elson aquest divendres tenen lloc les activitats programades. Demà dissabte, el Límbic es trasllada als diferents racons del Parc de Vallparadís, on hi haurà propostes durant tot el dia i per a diferents públics.

