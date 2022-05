La Generalitat retira la custòdia als pares de la noia que va denunciar un matrimoni forçós

s'escapava de casa els pares aquest dijous per denunciar alsque els seus progenitors volien casar-la a la força amb un home del seu país d'origen, Bangladesh, que ni tan sols coneixia. A la comissaria del Raval, explicava, que els seus pares l'haurien amenaçat amb quèDesprés de conèixer-se aquesta notícia, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència () de la Generalitatpel risc que hi ha que els progenitors, de totes maneres, se les emportin a Bangladesh per consumar l'enllaç. De fet, els pares ja havien comprat els bitllets d'avió el moment en què la jove demanava ajuda a la policia. Els drets de les nenes no estaven garantits i, per això, les autoritats han actuat. És el que tècnicament s'anomena un, o el que és el mateix, una situació de desemparament indiciàriament objectivada amb perill immediat i necessitat d'una intervenció urgent.Fonts properes als fets han explicat a Europa Press quea dependències policials, d'on van sortir en llibertat, tot i que els agents continuen investigant l'ocorregut. Fonts de la conselleria d'Interior també han detallat que la policia catalana s'ha coordinat amb la Dgaia perEl cas té lloc enmig de laque ha causat aquesta setmana la mort de dues germanes d'origen pakistanès de conveniència. Ambdues van viatjar al Pakistan enganyades per la família, on presumptament el clan les va assassinar. Hi ha sis detinguts.

