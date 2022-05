Maragall aspira a una victòria «inqüestionable» a Barcelona per evitar un tercer mandat de Colau

El que ERC no va aconseguir el 2019

Perfil de govern i un equip per definir

ha posat en marxa la maquinària per a les. En les últimes hores, la militància havia avalat la candidatura a l'alcaldia de Barcelona d' sense aspirant alternatiu i amb un 90% dels vots de les bases barcelonines - i, aquest dissabte, el partit ha fet un acte de conjura per construir un projecte que permeti als republicanselectoral a la capital catalana. Un triomf que els serveixi per governar i superar el desenllaç amarg del 2019, en quèva assolir l'alcaldia tot i perdre davant Maragall. Atesos els precedents, el president d'ERC,, ha fet una crida els votants republicans a "" en els comicis de l'any que ve per "evitar que els sempre tornin a guanyar com sempre", en un missatge dirigit als partits i poders econòmics que van promoure el projecte de, decisiu en la investidura de Colau. Maragall ha reblat el discurs amb un compromís a "guanyar de manera inqüestionable" per assolir l'alcaldia.Junqueras ha encetat l'acte de proclamació de Maragall com a candidat d'ERC a Barcelona, en el qual també han participat, entre d'altres,(alcaldessa de Sant Cugat),(consellera d'Acció Climàtica) i(conseller d'Interior). "Volem una ciutat republicana", ha reclamat el president dels republicans, que ha fet referència als aprenentatges assolits en les anteriors eleccions. "Fa tres anys vam aprendre que sovint. Perquè els de sempre van tenir la manera d'unir-se entre ells per evitar que Barcelona fos una ciutat republicana", ha insistit.En l'acte a Fira Barcelona, Junqueras ha demanat que una mobilització àmplia que faci confiança al projecte de Maragall. "Volem una ciutat que exerceixi dei com a gran ciutat del món", ha insistit per diferenciar-se del projecte dels comuns. El conseller Elena ha definit Maragall com el candidat més vàlida per Barcelona perquè reuneix "solvència, proximitat, mirada llarga i ambició". La consellera Jordà ha insistit que el candidat republicà és l'alcalde capaç d'actuar".Davant la militància de Barcelona i la plana major del partit, Maragall ha agraït els suports recollits per ser candidat i ha proclamat que és "". "Hem de passar de la resignació i la impotència al risc de la governació", ha afirmat perque rellevi Colau. Amb la voluntat de transmetre que ha aprofitat els tres anys a l'oposició per connectar amb la ciutat i digerir el desenllaç dels últims comicis, Maragall ha fixat l'objectiu de governar. "", ha apuntat en el discurs més aplaudit d'aquest dissabte. L'alcaldable ha recordat que Barcelona ja no figura "en el lloc més alt del prestigi internacional" i ha presentat ERC com la "potència transformadora" que pot aportar "" a la capital catalanaERC té entre cella i cella revalidar la victòria del 2019 i ostentar l'alcaldia que se li va escolar entre els dits fa tres anys. "", defensen des de l'equip de Maragall, en sintonia amb les paraules de Junqueras. La lectura que fa el partit és que només s'aconseguirà l'alcaldia si queda primer i Colau no suma de forma suficient amb els socialistes. La fotografia final de la batalla aés, a hores d'ara, incompleta. Resta per veure qui substituiràcom a cap de cartell de Junts i també si es produeix una coalició de PP, Valents i el que quedi de Ciutadans. Es dona per fet un escenari de més fragmentació, i se situa entre els favorits de la foto finish ERC,i el. Els comuns ja han ratificat la candidatura de Colau mentre quemanté que serà el candidat socialista tot i les travesses que es continuen formulant.Si bé ERC va guanyar els últims comicis municipals a Barcelona, per primera vegada els republicans hi concorreran ostentant la, una atalaia que els de Junqueras volen aprofitar per consolidar-se com a primera força a Catalunya, títol que també vol el PSC després d'haver guanyat les eleccions catalanes del 14-F. Governar Barcelona, així com-el gran viver de vots socialistes- és estratègic per a ERC per enfortir el seu projecte , que oneja la bandera de la gestió en paral·lel a la de l'independentisme pragmàtic.A la conferència nacional del passat mes de març, el presidentva demanar "replicar" als comicis del maig de l'any que ve la "victòria" de la "majoria independentista i d'esquerres" del 14 de febrer de l'any passat. "Si governem a banda i banda de la plaça Sant Jaume es podran traçar moltes sinergies", resumeix l'entorn de Maragall, que són conscients de com aquests comicis són considerats per la cúpula de Calàbria com el passatge per continuar governant la Generalitat. L'última vegada que hi ha hagut coincidència partidista entreés en l'etapa 2011-2015, ambcom a president icom a alcalde en temps de CiU.Si els republicans tornen a apostar per Maragall és perquè consideren que és una figura que "tothom associa" a govern. Amb una llarga trajectòria a l'Ajuntament de Barcelona i també al Govern de la Generalitat, argumenten que és una figura consolidada de qui ningú posa en dubte la capacitat per ser alcalde. Ell, a més, reivindica que aquests darrers tres anys com ali han permès conèixer encara més la ciutat. Un dels leitmotivs de la seva campanya serà assenyalar l'operació que va impedir que governés la ciutat i que ha quedat al descobert amb l'espionatge amb Pegasus de les negociacions que va mantenir amb els comuns per explorar un pacte que mai va reeixir.Pel que fa a la llista, per ara no hi res definit i serà a partir d'aquest dissabte quan tota la maquinària es posarà en marxa. Una de les principals incògnites és sitornarà a ser lao bé s'apostarà per una cara nova. L'exconsellera de Justícia i ara delegada del Govern a Madrid, es va postular per fer tàndem amb Maragall la passada tardor . La vocació de l'equip del candidat és que es que la llista prengui forma ràpidament, donant per fer que haurà de combinar dirigents de la federació i noms d'independents.

