Els comptes de la Casa Reial el 2021: més de 500.000 euros en sous i 307 regals

Laha fet públics els, com porta fent anualment des queregna a l'Estat. Fins ara, l'auditoria dels ingressos i despeses de la monarquia la feia la Intervenció General de l'Estat. A partir del 2022, la supervisió financera passarà a ser del, tal com es va establir en el decret de mesures de transparència aprovat pel govern espanyol el passat 26 d'abril.En total, el 2021 la Casa Reial va rebre-la majoria dirigits a Felip VI-, entre els quals destaquen un càntir, una espasa tradicional, diversos barrets, una pandereta, un setrill o uns ninots de peluix.fa poc més d'una setmana, el 19 de maig. Això, sí, delde la Zarzuela, que ascendia ael 2021, no s'ha executat íntegrament. S'han estalviatSegons l'informe d'execució del Pressupost que ha fet públic avui la Zarzuela, la Família Reial va rebreel 2021. Això vol dir quedel Rei Felip VI, 253.843 euros; la Reina Letizia, 139.605 euros, i la reina emèrita Sofía, 114.231 euros. Els imports que el 2020. Així i tot, la partida total és unque la de 2020. El motiu, segons l'informe, és "la decisió del Rei del 15 de març de 2020 per la qual, deixa de percebre l'assignació fixada en els Pressupostos de la Casa".El conjunt del pressupost de la Casa del Rei, que ascendia al'any passat, no s'ha executat íntegrament. En concret,Per partides pressupostàries, l'execució ha estat la següent. En el cas de les, previstes en, l'import executat ha estat finalment de 3.861.989 euros. És a dir, que la despesa va ser del 96,33% sobre el qual es preveia. En aquest capítol, s'inclouen les retribucions del personal d'alta direcció, direcció i personal laboral de la Casa del Rei.en un percentatge equivalent al contemplat per al personal al servei del sector públic, és a dir, el 0,9%. Addicionalment, aquesta partida també inclou els complements retributius que poden assignar-se a un altre personal que presta serveis a la Casa.Quant a les, aquestes es van pressupostar en, un, dels quals finalment només es van executar 2.329.623 euros. És a dir, es va gastar el 83,45% del que es preveu, quedant un pressupost disponible de 461.908 euros. En aquest epígraf, s'inclouen arrendaments, reparacions i manteniments, adquisició de materials i subministraments diversos, comunicacions, els realitzats en ocasió de l'activitat protocol·lària i representativa de la Família Reial, despeses de viatges en ocasió d'assistència a actes, etc.La dotació deles va establir en, com a quantitat necessària per a fer front a necessitats no previstes que puguin presentar-se al llarg de l'any. Però per aquest exercici "no ha estat necessari aplicar cap quantitat amb destinació al finançament d'altres partides pressupostàries", segons ha detallat l'informe de la Intervenció. Quant a la partida d', aquesta es va dotar amb, un 31,47% menys amb relació a la de 2020, per a fer front a despeses destinades a la. Finalment, es va executar el 88,26% de la partida, amb un estalvi de 112.047 euros.Després de realitzar l'auditoria de les diferents partides, l'informe reflecteix queincloses són conformes amb la normativa vigent, es troben. L'informe de la Intervenció també assenyala que durant el 2021 es va continuar amb l'objectiu d'aconseguir una major eficiència, agilitat, simplicitat i coordinació en la contractació. I finalment, després de les verificacions fetes, l'informe es pronuncia "favorablement" sobre el compliment de la legalitat vigent i dels procediments aplicables en relació amb la gestió de les activitats econòmiques, pressupostàries i comptables dutes a terme per la Casa del Rei.

