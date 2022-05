Un nou enfocament contra el càncer de pulmó aconsegueix reduir completament el tumor en el 37% de pacients

En què consisteix exactament el nou enfocament?

Investigadors espanyols han trobat unque ja suposa unper a tractar aquest grup de pacients. La troballa és una veritable fita mèdica perquè augmenta fins al, enfront del 6% que s'aconseguia fins ara amb l'enfocament tradicional.D'aquesta manera, l'equip de científics, que forma part delobre la porta a augmentar el percentatge de pacients que aconsegueixen una remissió completa del seu tumor a llarg termini. Es tracta d'un gran avanç si es té en compte que en l'actualitatEn el moment del diagnòstic, més d'un terç dels pacients amb càncer de pulmó tenen la malaltia en estadi inicial o localment avançat. En aquest escenari,. "En aquests casos sol haver-hi micrometàstasi en algun gangli, per la qual cosa la majoria dels pacients eventualment recauen. De fet,", ha assenyalat Mariano Provencio, president del GECP, cap d'oncologia de l'Hospital Puerta de Hierro (Madrid), i investigador principal de l'estudi.La nova estratègia terapèutica, que implica patòlegs, cirurgians, oncòlegs i radioterapeutes, consisteix a administrar la quimio-immunoteràpia abans de la cirurgia en pacients en estadis precoços. ". Hem trobat una millora significativa que pot encaminar-nos a la cura d'un gran nombre d'aquests pacients", ha detallat Provencio.Aquest enfocament, també permetria elevar el nombre de pacients que finalment poden ser operables: "perquè aquest tractament és més efectiu per a reduir la grandària del tumor, sense afegir molta toxicitat", ha relatat el doctor Provencio.espanyol és que se centra en pacients amb estadi localment avançat IIIA, amb més necessitat de millores clíniques. Per al president del GECP, "les dades del GECP contribueixen en gran manera a establir un únic estàndard d'atenció per a la malaltia operable en estadi III que aporta grans beneficis". Precisament, els bons resultats han motivat una(FDA, per les seves sigles en anglès) perquè aquesta mena de tractament estigui disponible en centres hospitalaris nord-americans. "perquè sens dubte és un clar benefici per a pacients amb un tumor d'alt impacte", ha conclòs.Les dades de l'estudi es presentaran el pròxim 5 de juny, en el Congrés de la Societat Americana d'Oncologia (FÀSTIC). L'estudi, batejat amb el nom de NADIM II, va reclutar 86 pacients procedents de vint centres hospitalaris espanyols.

