Sembla una broma macabra, però no., autora del llibre, ha estat condemnada per assassinar el seu marit. La dona, de 71 anys, va cometre el crim el junt del 2018, set anys més tard de la publicació de la novel·la que va publicar a internet.Al text, Crampton Brophy assenyalavaper a l'assassinat iadequades que escolliria si hagués de matar el seu marit. Un judici celebrat a Portland l'ha declarat culpable d'assassinat en segon grau per haver disparatDaniel Brophy.Les penúries econòmiques que passava la dona la podrien haver empès a dur a terme el crim. En el judici, l'escriptorai va sostenir que va estar a l'escena del crim simplement perAmb el mateix argument va defensar el fet de tenir una arma, i també negava que la fortuna que li reportarien les assegurances de vida no eren un motiu suficient per a ella."Econòmicament,", va dir. "Un editor riuria i diria: 'Crec que has de treballar més dur en aquesta història, tens un gran buit'", li va etzibar la novel·lista al fiscal. En tot cas, de moment ja ha estat condemnada, però encara s'ha de confirmar la sentència.Entre els consells que es podien trobar al llibre, l'objectiu comú era el de no deixar pistes perquè "si se suposa que l'assassinat m'alliberarà, no voldré passar un temps a la presó". Així, en destacaven alguns com la recomanació de noperquè "et traeixen amb la policia", operquè deixa rastre.

