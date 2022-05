Argimon reacciona als primers casos de verola del mico a Catalunya: «Cal estar alerta, però no alarmar-se»

El conseller de Salut,, ha fet una crida a la calma després de l'aparició dels primers quatre casos de la verola del mico a Catalunya , confirmats aquest mateix dijous pel Departament. ", que és per on acabaran entrant aquestes persones, però no ens hem d'alarmar", ha dit el conseller.Argimon ha explicat que és, tot i que l'evolució de la malaltia és "majoritàriament benigna" i limitada en el temps. En aquest sentit, el conseller ha detallat que el tractament contra la verola del mico és molt simptomàtic i que "a data d'avui"de la població.L'(OMS) també ha detallat que. La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS, Sylvie Briand, ha declarat aquest divendres en una sessió informativa sobre les dades que té l'organisme sobre els nous brots que "". Amb tot, l'organisme ha admès "incertesa" sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que "no és com la Covid-19" perquè no es transmet ràpidament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor