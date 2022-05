Horari d'estiu per a discoteques, restaurants i oci nocturn: quan podran tancar a partir de l'1 de juny?

Com seran els nous horaris per tancar els locals?

Confiança de cara l'estiu per part del sector de la restauració i l'oci nocturn. Tots dos esperen que l'ampliació horària queels permeti recuperar part de la facturació perduda durant la pandèmia. De fet, els empresaris de la plataforma Fecasarm preveuen millorar enguany les xifres de negoci prèvies a la crisi sanitària.Durant aquest període,els caps de setmana, mentre quede la matinada. Entre els motius que animen l'optimisme hi ha les bones dades de la Setmana Santa i les ganes que el sector percep per part dels clients i els turistes estrangers, que ja han començat a fer reserves."Els locals més afavorits (...) seran aquells ubicats en poblacions de costa com ara Salou, on portem dues temporades turístiques en blanc", destaca el president de l'associació de restauració i oci nocturn de Tarragona, Eduardo Abenójar. Enguany, lEl secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, assegura que l'ampliació horària permet un "augment important" en la facturació per alsque es veuran beneficiats per la mesura. "Aquesta ampliació contribuirà a la creació d'entre 5.000 i 6.000 llocs de treball, a raó d'una mitjana de 0,5 nous llocs de treball per local", ha ressaltat Boadas en un comunicat.

