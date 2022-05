Obren un expedient sancionador a la central nuclear d'Ascó pel vessament a l'Ebre

(CHE) i(ACA) han obert unper determinar l'impacte que ha tingut la fuita d'oli apareguda al riu Ebre aquest dilluns. Segons el complex, es tracta d'un vessament provinent de la junta de la tapa d'un intercanviador de calor del sistema secundari de la unitat II.El director de, ha afirmat aquest divendres que han proposat l'expedient sancionador perquè la CHE -que té les competències- classifiqui l'impacte i en determini la possible sanció. Després de les primeres inspeccions,, però indiquen que no han identificat"No hi ha hagut cap impacte visual que puguem veure, com una mortaldat de peixos. Tenim la sort quede Catalunya, com el Besòs o altres més petits", ha afirmat Reyes. El director de l'ACA ha explicat que quan van ser coneixedors de la fuita, van avisar a tots els municipis afectats i al(CAT) i ha assenyalat que l'abocament no ha generat cap problema en les captacions d'aigua.A més, Reyes ha remarcat que els'ha donat perquè es tractava d'una. "Si hagués estat un aparell que estigués en funcionament, tots els sistemes automàtics ho haurien detectat, però pel fet d'estar en desús es va haver de fer una inspecció a tota la planta i per això van tardar més. El més important és que es tallin els abocaments", ha justificat.Cal recordar queva denunciar aquest dimecres el vessament en el marc de la primera compareixença del nou president del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, a la Comissió de Transició Ecològica del Congrés dels Diputats. La diputada republicana Norma Pujol va assegurar que la fuita va tenir lloc dilluns i que havia afectat els municipis d'Ascó, Vinebre, Garcia, Mora la Nova, Mora d'Ebre, Ginestar i Miravet.

