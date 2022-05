Lesmes lloa els jutges de Catalunya per haver «superat pressions i desqualificacions» els últims anys

Alarmant increment de vacants judicials

El president deli del(CGPJ),, ha assegurat aquest divendres a Barcelona que els jutges catalans han viscut en els últims anys "moments de màxima exigència social" i han "superat amb dignitat crítiques, pressions i desqualificacions", actuant amb "honorabilitat, respecte a la legalitat i total transparència". En un acte de reconeixement a veterans magistrats catalans al(TSJC), Lesmes els ha agraït la feina feta, per la qual s'han guanyat "la confiança de la ciutadania espanyola i el respecte dels companys".“Els jutges de Catalunya heu viscut moments d’una màxima exigència social. I durant elsheu actuat amb absoluta honorabilitat, respecte a la legalitat i total transparència, sempre sota els límits que el procediment us permetia, i així us heu guanyat la confiança dels ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya i el respecte dels vostres companys”, ha dit. “Heu suportat amb freqüènciaque, no obstant, heu superat amb la dignitat que teniu com a membres i representants públics d'un poder de l’Estat, el poder judicial”, ha assenyalatEl president del TS i del CGPJ ha destacat “l’estret i especial vincle” que uneix la carrera judicial amb Catalunya, seu de l’en la qual s’han format el 67% dels jutges i magistrats en actiu a tot Espanya; i ha assegurat que l’òrgan de govern dels jutges és conscient dels problemes de mobilitat i de vacants que pateix la planta judicial a Catalunya, als quals es tracta de donar resposta amb les noves promocions de jutges i sol·licitant un complement de destí específic similar a l’existent a altres territoris.Al seu discurs, Lesmes ha dit als magistrats amb més antiguitat a Catalunya que l’acte d’aquest divendres "va més enllà d’un mer reconeixement” i que representa el seu saber fer, el seu honor, la seva professionalitat i la seva acèrrima defensa de la legalitat. "És el símbol que us distingeix a tots els que durant anys heu prestat els vostres serveis sota l’escrupolós respecte de la llei en defensa dels drets i llibertats de tots els ciutadans i en aplicació de la, pedra angular sobre la qual se sosté l'ordenament jurídic, com a clau de volta de la convivència pacífica a Catalunya i a la resta de l'Estat”, ha afegit, per a dir també que els jutges estan obligats a vetllar pel compliment de la llei i de la Constitució “sense ambigüitats i sense càlculs oportunistes”, perquè aquesta és l'única manera de donar resposta als problemes dels ciutadans. “Sé que no fallarem en aquesta tasca. Vosaltres no heu fallat. Els ciutadans poden estar tranquils”, ha conclòs.Per la seva part, el president del TSJC,, ha assegurat que amb aquest acte s’homenatja “el treball i l’esforç de tots els que contribueixen al fet que el sistema judicial pugui, d’una banda, seguir dispensant la tutela efectiva a cada ciutadà que ho demanda i, de l’altra,sobre els quals s’assenta la democràcia”. Barrientos, que ha destacat “l’extraordinari rendiment” dels òrgans judicials catalans en els últims dos anys tot i l’impacte de la pandèmia de coronavirus, ha destacat el paper decisiu que, juntament als jutges i magistrats, desenvolupen els lletrats de l’Administració de Justícia, els fiscals, els metges forenses, els funcionaris i els diferents operadors jurídics.També ha fet referència al protagonisme de les administracions prestacionals, el Ministeri de Justícia i la, a les quals ha recordat que la qualitat del servei que presta la justícia està en relació directa amb els recursos que es posen a la seva disposició i ha advertit sobre els desajustos de la planta judicial, que es tradueixen en “insuportables” càrregues de treball en algunes jurisdiccions, i el progressiu ia Catalunya, que ha xifrat en 84 a 31 de desembre de 2021.“Urgeix l’aprovació d’incentius que facis atractius els destins judicials a Catalunya", ha afegit el president del TSJC, que ha afirmat que “la mobilitat, la provisionalitat, la interinitat i la rotació constant de jutges al capdavant d’òrgans judicials unipersonals són obstacles insuperables pel normal funcionament dels òrgans que els pateixen".La iniciativa de celebrar-ho va partir de la Sala de Govern del TSJC, que a la reunió del 18 de març passat va acordar convocar un acte públic per efectuar el lliurament dels reconeixements que, segons va decidir el CGPJ el desembre de 2019, havien de concedir-se als membres de la carrera judicial que en els anys 2020 i 2021 acreditessin una antiguitat de 25 anys o arribessin a la jubilació. A aquests, s'hi sumen els reconeixements concedits pel TSJC als que en aquell mateix període hagin acreditat 35 anys d'antiguitat.Durant la cerimònia també s'han lliurat les quatre condecoracions de l', en la seva modalitat de, concedides pel Ministeri de Justícia el juny de l'any passat al magistrat de la sala d'apel·lacions del TSJC Francisco Segura; al magistrat de la secció 15a de l'Audiència de Barcelona Luis Rodríguez; al president de la secció segona de l'Audiència de Barcelona, ​​Jose Carlos Iglesias; ​​i a la magistrada d’aquesta mateixa Audiència Amelia Mateo.A més de Lesmes i Barrientos, han assistit a l’acte els membres de la Sala de Govern del TSJC, vocals del CGPJ, la delegada del govern espanyol a Catalunya, María Eugènia Gay; la subsecretària del Ministeri de Justícia, Ana Sánchez; i el secretari per a l’Administració de Justícia de la Generalitat, Eusebi Campdepadrós, entre altres autoritats.

