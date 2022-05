ERC perfila el fitxatge del regidor del PSC que va denunciar el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet

Quan falta just un any per a les, se succeeixen els moviments dels partits per preparar lesdel 2023. Un dels que s'està madurant és la incorporació de, fins ara regidor socialista a, al projecte municipalista d'. Graells va ser l'encarregat de denunciar les irregularitats del cas del aquest divendres va comunicar que es donava de baixa del PSC , després de difondre un missatge crític amb la direcció del partit per l'"actitud passiva i poc comprensiva per esbrinar els fets" pendents de judici. En la causa hi figuren com investigats dos exregidors socialistes --, així com l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona,. Graells ha participat aquest dissabte en l'acte de proclamació d'com a candidat d'ERC a l'alcaldia deEls republicansde Graells a la candidatura que perfila a l'Hospitalet, per bé que fonts republicanes eviten concretar l'estadi de les converses. Tanmateix, la presència de l'exregidor socialista a l'acte republicà a la Fira de Montjuïc -en què s'ha impulsat la precampanya de Maragall, amb la presència d'-, indica que Graells suma punts per assumir les funcions dede la formació en els comicis de l'any que ve. L'executiva local es planteja proposar-lo com a candidat. El regidor ja s'havia desmarcat de l'equip de govern de Marín arran de la investigació del cas del Consell Esportiu i en les últimes hores ha oficialitzat quedel PSC.Graells va comunicar la renúncia a continuar implicat en la militància socialista per via d'un comunicat, en el qual assenyalava la inacció del PSC davant els indicis deen la gestió de l'ens esportiu. "No puc militar a un partit que, davant la corrupció, castiga el denunciant", va expressar en una nota pública, en la qual també lamentava que, davant la denúncia dels fets, des del partit es donés "credibilitat" a la versió dels "qui havien comès les irregularitats" mentre a ell se'l "condemnava a l'".L'exregidor socialista, que va comunicar la seva decisió per carta a-primer secretari del PSC-, ha lamentat repetidament que Marín no actués amb celeritat davant les sospites d'irregularitats. "Si hagués denunciat els fets d'inici, no l'haurien investigada", va afirmar en una entrevista a NacióDigital el desembre del 2020 . I hi va insistir en el missatge de comiat del partit, en què va mostrar-se dolgut perquè la direcció socialista no actués amb la "fermesa deguda". Tot i que l'alcaldessa de l'Hospitalet continua investigada en la causa, la Fiscalia ha demanat arxivar les acusacions de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte. Alcázar i Plaza estan acusats de presumptes delictes de falsedat documental i malversació Si ERC concreta la incorporació de Graells començarà a definir el mapa de candidatures en les grans. A banda de Barcelona, on repetirà Maragall, els republicans tenen decidit que el cap de llista asigui tal com va avançar aquest diari . De fet, l'estratègia de la formació de Junqueras és que Rufián, cap de files al Congrés, sigui la cara del partit al cinturó metropolità, on ERC aspira a esgarrapar vots al PSC, el seu principal adversari a les municipals del 2019.

