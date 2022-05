Barcelona prohibeix l'obertura de nous supermercats i forns amb obrador a Ciutat Vella

Es vol aturar la proliferació "desmesurada"

ni superserveis. Així ho ha decidit l'Ajuntament de Barcelona, que ha suspès temporalment l'obertura d'aquest tipus d'establiments en llocs saturats de la zona, a l'espera que s'aprovi el, i que s'espera que estigui enllestit i aprovat aviat.El nou Pla, també preveu, que s'equiparan a la implantació del comerç minorista pel que a fa les condicions per a l'obertura. Amb aquest canvi, el consistori vol evitar que es faci venda de comerç minorista des d'establiments alimentaris de venda al major.També s'ha previst aplicar als supermercats de més de 400 metres quadrats les mateixes condicions d'implantació que a la resta d'establiments alimentaris en règim de superservei (menys de 399 m²). De fet,en les zones més saturades per evitar-ne la concentració, fomentar la diversitat de comerç i reforçar el teixit de barri en front de les activitats més dirigides als turistes."Des de l'últim pla d'usos, tenim una dotzena més de supermercats de més de 400 metres i", ha manifestat el regidor de Ciutat Vella,. Ha argumentat que els veïns i les associacions de comerciants havien demanat restringir aquests grans establiments perquèi que segons Rabassa s'estan establint a Ciutat Vella "de forma desmesurada".També ha puntualitzat que la suspensió de forns amb obrador es fa pero establiments que venen empanades. "Nosaltres defensem el forn que fa la funció de forn de pa tradicional, que serveix als veïns i al barri ja n'hi ha suficients per abastir les necessitats de la gent", ha afegit el regidor.Per la seva banda, la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, ha explicat que el seu partit,i es puguin tornar a demanar llicències: "No podem establir aquestes limitacions de forma indefinida en un moment de reactivació econòmica pel barri", ha explicat.a la ciutat, va ser eli des de llavors s'ha anat revisant. L'actual és el del 2018, el sisè que té el districte. El consistori valora que en els últims anys d'aplicació s'ha comprovat que en general s'està complint amb els objectius, reduint les sol·licituds i les obertures de negocis amb alt impacte nocturn. Tot i això, s'han detectat disfuncions que perjudiquen algunes activitats i per això s'ha plantejat una nova regulació.

