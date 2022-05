Detingut un actor de «La que se avecina» acusat de matar la seva tieta amb verí

La Guàrdia Civil ha detingut l'actor, conegut per les seves recurrents aparicions a la sèrie La que se avecina, i la seva dona. Estan acusats d'una dona de 85 anys, per heretar la seva fortuna, segons han confirmat fonts policials a Europa Press. Lorenzo interpretava a, propietari de Percebesa, a la ficció de Mediaset.La dona va morir el juny de l'any passat al domicili del matrimoni, a Madrid, suposadament van dir per causes naturals, i va ser enterrada a Astúries.Els forenses van trobar al cos de la dona la presència de dos metalls pesants en dosis elevadíssimes que li havien provocat la mort.Segons l'autòpsia, la dona va morir enverinada i es qualifica desegons ha publicat aquest divendres El Confidencial. Aleshores, la Guàrdia Civil va descobrir que durant la seva estada a la casa dels detinguts la morta es va gastar una gran quantitat de diners i que havia signat un, en què deixava tota la seva herència a la dona de l'actor.El jutge, que ha bloquejat l'herència fins que concloguin les investigacions, va ordenar aquest dijous el registre de la casa dels detinguts per localitzar els suposats materials utilitzats per a l'enverinament, a més de proves del presumpte homicidi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor