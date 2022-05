Les sèries d'estrena de Netflix i Disney que no et pots perdre aquest cap de setmana

Obi Wan Kenobi - Disney

Stranger Things (4a temporada) - Netflix

Wu-Tang: An American Saga - Disney

Estrenes de renom arriben aquesta setmana i les plataformes ja treuen fum per atraure el màxim de públic possible. L'oferta no és menor, ja quèrecuperen dos dels seus universos més potents i més estimats en una pugna per veure qui dominarà el cap de setmana en audiència.és el plat fort de la plataforma reina, amb l'arribada de la quarta temporada. El seu format és completament diferent del que ens tenia acostumats: cada episodi és pràcticament una pel·lícula, superant els 70 i 80 minuts de duració. Lluny de disminuir el ritme,El seu rival del cap de setmana no és queda curt.torna a Disney amb un dels personatges més importants de la seva immensa saga. Ewan McGregor s'endinsa de nou en la túnica de jedi per donar vida a Obi-Wan Kenobi, el protagonista de diverses pel·lícules de màxima rellevància de l'imaginari creat per George Lucas el 1977.d'aquesta fornada contemporània d'històries galàctiques ens situa entre els episodis III i IV de la saga original. L'expectativa és màxima i no es mereix una consideració menor.10 anys després dels successos que van colpejar l'univers d-i el públic-,Kenobi viu exiliat i protegint. Els jedis han caigut en la desgràcia, la galàxia viu sota l'opressió d'un nou imperi que encapçala l'i la seva mà dreta...La minisèrie explora els successos que connectende la saga original. Tornen... i. La proposta és molt atractiva i els dos primers episodis han despertat un furor generalitzat.Una de les sèries més famoses, carismàtiques itorna aquest divendres amb una col·lecció de capítols que trenquen amb les dinàmiques que ens tenien acostumats els petits del poble de. Deixen de ser nens per passar a ser adolescents: els problemes canvien, els amors, les pors... i els nous monstres.ofereixen un contingut molt més extens (cada episodi dura més d'una hora, l'últim són dues hores i mitja) i amb un terror molt més construït per un públic més gran.Producció originària de Hulu, explica la història d'un dels grups de rap més rellevants de la història. Ficcionada i amb un repartiment molt ben triat, mostra la creació de la banda que va encapçalar la música de la costa est dels Estats Units al costat dei en confrontació directa a artistes com(de la costa oest). A partir del protagonisme d'un dels líders del grup,, situa l'espectador a la dècada dels anys 90, on l'epidèmia del crack colpejava amb força els carrers dels suburbis de les grans ciutats com Nova York.

