TV3 té decidit prescindir del «FAQS»

Aquesta serà, amb tota probabilitat, l'última temporada del Preguntes Freqüents () a. Tal com han confirmat diverses fonts a, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té decidit prescindir del programa presentat per, que ha ocupat el prime time dels dissabtes a la nit les últimes cinc temporades. La cadena pública ja estudia opcions per omplir el forat que quedarà a la graella la temporada que ve. Una de les alternatives que es valoren seria un programa de nova confecció, ambal capdavant, per bé que no hi ha cap decisió presa. L'equip actual encara no ha rebut cap confirmació oficial dels canvis que es maduren.L'adeu d'un dels programes icònics de la cadena pública, dirigit peres produirà quan l'alternativa a la graella estigui lligada. La decisió es madura després que s'hagi renovat el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) -pactada per ERC, Junts i el PSC-, que presideixdes del març. A la televisió,exerceix de director interí després de la destitució de. És a la CCMA on conflueixen les valoracions sobre la conveniència de substituir el FAQS, un programa molt vinculat a la informació política, especialment en els moments àlgids del procés. Dissabte passat, el convidat estrella va ser l'excomissari Villarejo, un dels responsables de l'anomenada Operació Catalunya.El FAQS va néixer, de la mà de la productora El Terrat, en plena efervescència política pel procés independentista. Presentat per Ricard Ustrell, l'espai d'informació, debat i entreteniment va posar-se en marxa el setembre del 2017 amb grans audiències. Així, en la primera temporada va fregar el 19% de share. El 2018,va agafar el relleu d'Ustrell i les xifres van mantenir-se. El gener del 2019,va convertir-se en la cara visible del programa, que ha acusat el refredament del moment polític a Catalunya. En qualsevol cas, les audiències ha rondat el 15% de share i el programa continua sent. En bona part del seu recorregut, ha tingut com a col·laboradora fixa, analista pròxima a, que ha gaudit de dosis generoses de pantalla.El del FAQS és un dels canvis més importants de TV3 de cara a una temporada que es presenta moguda. Aquesta mateixa setmana va transcendir que el(fins ara als matins) i el(fins ara a les tardes) intercanviaran horaris. I en el ball de noms hi apareix, precisament, Ricard Ustrell, que. També canviarà de projecte, que abandona Els Matins per canviar d'aires.

