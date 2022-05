​El Port de Barcelona impulsa el primer autobús autònom de la ciutat

El Port de Barcelona estrena autobús autònom. Foto: Port de Barcelona

El Port de Barcelona acollirà la. Damià Calvet, president del port; Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, i Sebastiaan van Herk, Partner at Bax & Company, van presentar un servei que iniciarà el període de prova el properi duranten vials oberts al públic dins del territori portuari.El projecte pilot ha estat implementat i serà operat per l’empresa Pendel Mobility, spinoff de Bax & Company, en col·laboració estreta amb els responsables d'Innovació del Port de Barcelona, i ha comptat amb la companyia francesa EasyMile com a proveïdora de tecnologiaLa ruta, que té una llargada d'entre l’, passa per una àrea freqüentada perque inclou, a més de les dues parades,. A diferència d'altres pilots, aquest recorregut permet la, des de camions pesats fins als vianants i ciclistes, oferint un entorn realista en el qual testar aquest tipus de vehicle.Encara que l’autobús funciona de manera autònoma, unt estarà sempre present a bord durant la prova pilot per interaccionar amb els passatgers i prendre el control en cas d'emergència.El president del Port de Barcelona ha manifestat que “la prova pilot s’emmarca en el Pla d’Innovació del Port, que preveu que la infraestructura esdevingui el sandbox, el camp de proves, per a projectes que incorporin solucions disruptives als reptes que planteja l’ecosistema logístic-portuari. El cas de l’autobús autònom és especialment rellevant per a nosaltres perquè connecta un dels sis àmbits d’actuació del model Smart Port -la mobilitat de persones i mercaderies- amb un projecte tecnològic de mobilitat elèctrica i autònoma”.

