Jaume Graells abandona el PSC: «Davant la corrupció, castiga el denunciant»

El regidor deque va denunciar les irregularitats al, ha anunciat aquest divendres que deixa eli renuncia a l'acta de regidor. En un dur comunicat, Graells assegura que "no puc militar a un partit que," i que pren la decisió "davant l’actitud de la direcció del PSC, passiva i poc compromesa per esbrinar els fets".Graells considera que els socialistes incompleixen la seva normativa interna "en tot allò que fa referència a la tolerància zero davant la corrupció i als mecanismes de denúncia interna per combatre les pràctiques corruptes". En aquest sentit,i "se’ls va fer costat" mentre a ell se'l "condemnava a l’ostracisme”.El dirigent ha enviat una carta aprimer secretari del PSC, per explicar-li la decisió, on reitera que "la direcció del partit no ha actuat amb la fermesa deguda i amb la voluntat d'esclarir els fets" des del febrer del 2020, quan va avisar l'alcaldessade les irregularitats. "La resposta que vaig obtenir va ser lamentable, des del primer minut vaig sentir com es traïa la meva confiança", lamenta Graells.Graells, professor, ha estat militant del PSCi ha fet carrera política vinculat al món de l'educació, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, on va ser director general d'Educació Bàsica i Batxillerat quan Ernest Maragall era el conseller del ram. Quan va dirigir-se a la justícia era​Això va obrir un procés pel qual ja hi ha una quinzena d'imputats, incloent l'alcaldessa i el segon tinent d'alcaldia. Va abandonar les responsabilitats de govern, tot i que fins ara encara era regidor i militant socialista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor