Barcelona reforma els criteris per fer consultes ciutadanes

ha aprovat aquest divendres elamb el vot dels. El reglament havia estat aprovat l'octubre del 2017 i va serdesprés d'un seguit de recursos en contra. El regidor de Participació,, l'ha defensat en el ple, assenyalant que el nou text és similar a l'anterior en un 90%, incorporant els-que ha definit com un "èxit"-, les assemblees deliberatives per sorteig i la participació telemàtica.Marc Serra ha afirmat que el reglament recull les iniciatives dede la ciutat i ha recordat que va ser impugnat "per aquells que s'oposen a la participació de la ciutadania". S'ha referit a l'esmena que inclou d'"increment desproporcionat" de signatures per dur a terme consultes ciutadanes. Serra ha dit que confien en una modificació de la llei de consultes que faciliti aquestes consultes.Amb la modificació efectuada,per realitzar consultes ciutadanes, 73.709 més de les 15.000 que fixava l'antic reglament del 2017 anul·lat pel TSJC. Tots els grups que li han donat suport, Barcelona en Comú, Esquerra i Junts -que ha recordat les consultes del 9-N i el referèndum de l'1-O- han expressat que esperen la reforma de la llei de consultes. Esquerra ha mostrat l'esperança en què un tema com aquests'ha abstingut després de criticar la referència que ha fet Junts al 9-N i a l'octubre del 2017, mentre e, que també s'ha abstingut, ha fet una defensa encesa de la "democràcia representativa", tot dientque els veïns han de ser consultats però són els governs els que han de prendre les decisions.també s'ha abstingut.

