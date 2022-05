Una famosa youtuber espanyola, condemnada a pagar 10.000 euros per difondre una conversa privada

He ganado el juicio contra Naya por publicar en Youtube una conversación íntima mía, difusión cuyas consecuencias fueron demoledoras para mí.

6 años después, pero la justicia llega.

Mi silencio se ha leído siempre como una concesión, cuando ha sido solamente paciencia.

Seguimos. https://t.co/TvqlJgGHJy — Miare (@MIAREsproject) May 24, 2022

La youtuber Naya, coneguda pels seus continguts de debat, haurà de pagar una indemnització de 10.000 euros i les despeses del judici a la influencer Miare perDifondre una conversa privada suposa la, i això és el que ha fet Naya en publicar el diàleg on Miare discutia amb la seva exparella de temes íntims sobre la seva relació. Tot i que més tardper dificultar que se sabés que havia estat ella qui l'havia difós, ja hi havia diversos testimonis que declaraven haver-lo descarregat del seu canal.Una altra prova contra Naya, considerada culpable d'un delicte de vulneració de la intimitat i un altre de vulneració de l'honor, han estat els correus electrònics amb en Dalas, onA més, s'ha demostrat quequan ja sabia que havia arribat a moltes persones. Per tant, la sentència conclou que la youtuber volia vulnerar la intimitat de la demandant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor