Cadascú cuida els seus alcaldes

Els actes per comarca, dues estratègies contraposades

Els àmbits temàtics

acaba de celebrar, aquest 25 de maig, el primer aniversari com a president de la Generalitat.ho va fer una mica abans, el 12 de març, com a presidenta del Parlament, la segona institució del país. Tots dos s'han deixat veure en actes i visites per les comarques per. Ho han fet en assumptes i municipis diversos que, a més de donar-los notorietat, ajuden a entendre'nEn el cas de Borràs pesen més les comarques de la, i, per contra, l'agenda d'Aragonès està més repartida i hi pesa més l'. Tots dos coincideixen en haver cuidat els alcaldes dels respectius partits, ERC i Junts, a l'hora de triar municipis. Tot plegat, amb lesa l'horitzó. A, analitzem les seves agendes des del 25 de maig de 2021 fins al mateix dia de 2022. Sónactes del president de la Generalitat ide la presidenta del Parlament.La proximitat de les eleccions municipals i atendre els respectius alcaldes ha determinat, en bona part, els desplaçaments. Gairebé la meitat dels actes públics fora de Barcelona ha tingut lloc en. Elde les poblacions visitades per Aragonès lluny de la ciutat comtal estan governades per, que té el 37,9% de les alcaldies a Catalunya. Eldels actes de Borràs han estat al costat d'alcaldes de, una proporció també superior al 39,1% de poblacions presidides pel partit que en uns dies liderarà.Les localitats que han albergat els actes també donen pistes de les. Aragonès ha dedicat un especial interès a les alcaldies del PSC, amb unde les seves visites. Els socialistes només disposen d'un 9,4% de les alcaldies de Catalunya, tot i que tenen una gran importància demogràfica. Aquest fet respondria a la voluntat d'ERC de disputar-los el vot a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la segona corona, zones que ha trepitjat molt. Undels actes d'Aragonès han estat en poblacions governades per JxCat, que governa molts més municipis que el PSC.L'interès de Borràs per les alcaldies socialistes, i també pels entorns metropolitans, és menor, amb només unde les visites. En canvi, Junts dedica gran part de la seva, rival a comarques, que han acollit undels actes de la presidenta.La distribució per comarques dels actes públics d'Aragonès i Borràs té lectures similars. Mentre el president ha celebrat el gruix dels seus actes públics a, la presidenta del Parlament ha dedicat major atenció a l'. Més enllà del(133), les comarques més visitades per Aragonès han estat el Baix Llobregat (15), el Vallès Occidental (11) i el Maresme (9), totes de la. Al Gironès ha realitzat 6 actes, per 5 al Tarragonès i 5 al Segrià. La regió menys visitada pel president de la Generalitat han estat lesLa comarca més visitada per Borràs, després del Barcelonès (117), en canvi, ha estat l', de la, amb 11 actes. Borràs manté vincles familiars a, que considera "" i que és una de les alcaldies, ara en mans del PDECat, que Junts té com a prioritat retenir. La segueixen, això sí, el Baix Llobregat (8), el Vallès Occidental (7) i el Maresme (7). Pel que fa a les comarques de les capitals de demarcació, només ha dedicat la mateixa atenció que Aragonès al Gironès, amb també 6 visites. Junts disposa de l'alcaldia de Girona, mentre les de Tarragona i Lleida són d'ERC. Borràs ha celebrat més actes a Osona, el Baix Ebre i a l'Alt Empordà, amb 6 a cada comarca, que al Segrià (4) i al Tarragonès (3)., on té els origens i ara viu, ha rebut més vegades a la presidenta del Parlament (4) que el Tarragonès, la Garrotxa (3) o el Vallès Oriental (1).Les temàtiques a les quals ambdós líders han destinat els seus actes estan determinades pel seu càrrec, trajectòria i inquietuds personals. Un exemple clarificador és que Aragonès ha celebrat gairebé cinc vegades més actes sobre economia que Borràs, mentre que aquesta ha duplicat els actes culturals del president. L'i elatorguen funcions representatives i d'ordenació dels debats a la presidenta de l'òrgan legislatiu, fet que l'allunya de les funcions executives, que sí va ostentar com a directora de laAragonès ha dedicat, a més de l'economia i la cultura en una xifra similar, actes a les, en què incloem l'educació i la salut, mentre que Borràs ha dedicat la seva agenda a lesi deen una major mesura. Ambdós han celebrat, pràcticament, el mateix nombre d'actes públics a l'

