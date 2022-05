La CUP exigeix al Govern que abandoni la candidatura pels Jocs d'Hivern

🔴 La @cupnacional exigim al @govern que abandoni definitivament la candidatura pels Jocs



Reclamen que es posi en marxa ja un procés de diàleg i debat amb el territori per impulsar mesures per un #PirineuViu 🏔️🗳️ pic.twitter.com/HyfbPqNjaz — CUP Països Catalans (@cupnacional) May 27, 2022

👋 Hola @govern, això (com els JJOO) és insostenible. Retireu la candidatura i deixeu de jugar amb el #Pirineu i la seva gent.



❌ Prou de gastar diners en propagandes institucionals i més inversions en el territori.#StopJJOO https://t.co/749FSovg5X — Plataforma #StopJJOO (@stopjjoo) May 27, 2022

Una més que demostra que aquesta candidatura no va enlloc: falta d'informació, cada dia més detractors, la consellera admetent que no sap si hi haurà neu al Pirineu el 2030...



Quan reconeixereu que el futur del país no pot dependre de macroprojectes especulatius? https://t.co/NttvJGQ8Wb — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) May 27, 2022

Lade manera definitiva la candidatura pels Jocs d'Hivern del 2030 després que l'executiu anunciés que ajorna la consulta al Pirineu. A través d'un missatge a Twitter, els anticapitalistes han demanat aquest divendres que l'executiu renunciï al projecte. La consulta s'havia de realitzar aquest estiu, el pròximNo només la CUP ha exigit tombar la candidatura. Laha reclamat al Govern que ho deixi estar i es retiri. "Prou de gastar diners en propagandes institucionals i més inversions en el territori", han escrit en un missatge al seu compte oficial a les xarxes socials.La consellera de la Presidència,, que pilota les negociacions amb el Comitè Olímpic Internacional i l'Aragó per al projecte olímpic, havia de signar aquest divendres el decret de convocatòria, però la manca d'acord evidenciat des de fa setmanes fa que, a criteri del Govern, no es pugui convocar els ciutadans a les urnes perquè no es disposa de tota la informació.També els comuns s'han pronunciat sobre l'ajornament de la consulta dels Jocs d'Hivern. "", ha dit la presidenta del grup parlamentrai,. En un missatge a Twitter, Albiach ha constatat la "falta d'informació" que hi ha al voltant d'un projecte que cada dia té "més detractors". A més, la dirigent dels comuns ha criticat que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, hagi "admès que no sap si hi haurà neu al Pirineu el 2030". "Quan reconeixereu que el futur del país no pot dependre de macroprojectes especulatius?", ha preguntat de manera retòrica al Govern.

