Estafen 350.000 euros a l'Ajuntament de Barcelona mitjançant el «phishing»

L’Ajuntament, que som tots, ha perdut 350.000€ per una estafa incomprensible. Vam demanar un informe exhaustiu i dirimir responsabilitats si calia. Avui hem de votar al ple i no tenim ni una cosa ni l’altra. Per responsabilitat hem de votar en contrahttps://t.co/Mlydrrc8vR pic.twitter.com/Kml7Dyr1SG — Jordi Coronas (@jordicoronas) May 27, 2022

L'virtual mitjançant el mètode del. Uns pirates informàtics sense identificar van cobrara l'(IMI) fent-se passar per un proveïdor, segons ha avançat La Vanguardia.El consistori va abonar diversosper serveis prestats per una empresa col·laboradora, però aquesta va reclamar-los el passat 2 de febrer. En aquest moment, l'Ajuntament va començar les comprovacions i van adonar-se queEl ple municipal d'aquest divendres aprovarà l'expedient de reconeixement de crèdit que inclou lesSón imports d'entre els 3.700 i els 85.000 euros, aquesta darrera és pels serveis de gestió dels dispositius mòbils de la Guàrdia Urbana. En total, l'estafa ascendeix a, que ara el consistori haurà d'abonar a l'empresa Sistemas Informáticos Abiertos per regularitzar les despeses entre el desembre i el gener d'enguany.Elha expressat el seu malestar pel cas de phishing i ja ha avisat que. Ara, Barcelona En Comú i el PSC hauran de buscar els vots fora dels seus suports habituals.

