A presó per vuit robatoris amb violència al Baix Penedès, Barcelona i Mollet del Vallès

Elsvan detenir dijous passat aun home decom a presumpte autor decomesos a la ciutat comtal entre els passats dies. La detenció va permetre resoldre quatre robatoris més amb el mateix modus operandi, tres ai un aLa investigació policial inicial es va obrir el passat 9 d’abril arran de dos robatoris violents que es van produir en nomésen dos establiments de Segur de Calafell i Calafell. El lladre va accedir en el primer local, ubicat a la carretera de Barcelona de Segur de Calafell, pels volts de tres quarts de quatre de la tarda i va fugir amb els diners de la caixa enregistradora després d’amenaçar la treballadora amb un ganivet.Dos dies després i pràcticament en la mateixa franja horària, va repetir l’acció a un establiment, tot i que en aquest cas no va poder obtenir els diners, ja que la treballadora no disposava en aquell moment de la clau per obrir la caixa.Els investigadors van començar a treballar amb la hipòtesi que una única persona estava darrere d’aquests robatoris, atès que ambdós s’ubicaven en una zona geogràfica concreta i el modus operandi era el mateix. Aquesta tesi es va confirmar amb la comissió d’un. Un desconegut de les mateixes característiques físiques hi va accedir al voltant de tres quarts de cinc de la tarda i en va fugir poc després d’. En una de les ocasions va tallar el cablejat telefònic i es va endur el telèfon mòbil de la treballadora per evitar que pogués alertar a la policia.Durant la instrucció de la investigació al Vendrell, el sospitós es va desplaçar cap a laon, entre els dies 16 i 19 de maig, va cometre cinc robatoris més mitjançant el mateix modus operandi. Així, el passat 16 de maig va robaren dos establiments situats a Barcelona i Mollet del Vallès. L’endemà, va perpetrar un altre robatori amb intimidació també a Barcelona.El dia 19 a la tarda, després que el lladre cometés un robatori amb intimidació en un establiment delde Barcelona, el dispositiu policial va donar fruits i una patrulla va localitzar i detenir l’home al districte d’. Els agents li van intervenir unEl detingut, quei tenia diversos antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona dissabte passat i l’autoritat judicial en va decretar l’ingrés a presó.

