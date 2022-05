No llencis aquests 10 aliments: no caduquen mai

Pasta

Begudes destil·lades

Vinagre

Xocolata

Llegums (però els secs)

Cafè (però l'instantani)

Sal i sucre

Mel

Salsa de soja

Arròs blanc

en bon estat és una obligació per no estar exposat a cap risc per a la salut que pot comportar greus conseqüències. Gràcies a les lleis establertes a nivell internacional, estatal i nacional, els productes que arriben al nostre rebost i a la nostra nevera estan molt controlats i passen garanties de salubritat. Ara bé, sés una obligació per a tots nosaltres.És per això, també, que cal saber que hi ha diversos aliments que pots tenir conservats i guardats pràcticament per sempre, almenys durant molts anys, perquèEt mostren una llista que et pot servir per tenir encara més coneixements del que guardes al rebost i a la cuina:Lano caduca mai. Gràcies a la manca d'aigua, aquest aliment anirà perdent altres elements com el gust o la textura. Quina és la clau perquè no pugui passar res perjudicial? Mantenir-la ben guardada (en el mateix recipient, si és de manera correcta, o en pots de vidre) perquè no agafi humitat.Tens guardades ampolles deque no has obert en anys i et preocupen? Doncs no hauria de fer-ho, perquè les begudes destil·lades no caduquen. És més, passats els anys, agafen més propietats i guanyen qualitat.El vinagre no caduca. Precisament,-utilitzat sobretot pels productes en conserva- gràcies a les seves propietats que repel·leixen la proliferació de bacteris.Encara que sembli mentida,sense caducar. Com hem alertat, la humitat és l'únic problema que pot perjudicar l'aliment, però de per si només perdrà certs matisos de gust després d'haver estat encetat.Els pots de conserva dels llegums (els ja cuits) solen ser un aliment de referència per tenir al rebost,Ara bé, si el que es guarden són els llegums secs, no cal ni preocupar-se. No caducaran mai.Com en el cas de la pasta, la falta d'aigua en el cafè en pols garanteix que no es podreixi ni caduqui en cap cas.aquest aliment no perdrà cap de les seves qualitats. Com hem explicat anteriorment, només cal garantir que no hi entri humitat, la mare de tots els problemes de conservació alimentària.Si es conserven de manera hermètica,Només el sucre morè es recomana consumir en dos anys, com a molt, perquè està fet de manera diferent. Els altres dos, sobretot la sal, que es fa servir per conservar aliments, no cal ni mirar la data de caducitat.Ignora completament la data de caducitat que trobaràs en els pots de mel.Sense més. No cal preocupar-se. Com a molt de no deixar-lo obert perquè no se t'ompli de formigues.Si l'aigua és la mare dels problemes,(en la conservació alimentària, compte amb els aspectes nutricionals). La salsa de soja té grans quantitats d'aquest mineral que impedeixen la proliferació de bacteris que la facin malbé. SiNo cal llençar cap paquet d'arròs que faci setmanes, mesos o anys que tinguis guardat en un prestatge.això sí, a les larves que podrien haver-se introduït entre els grans d'arròs. Com en totes les altres recomanacions i els aliments esmentats anteriorment, la higiene és primordial.

